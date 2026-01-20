CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В новогоднюю ночь «Летай» зафиксировал рост мобильного трафика на 45%

«Летай» подвел итоги работы мобильной сети в новогоднюю ночь. По обезличенным данным оператора в первые часы 2026 г. объем голосового трафика вырос на 45% относительно прошлогоднего значения за аналогичный период. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Абоненты не только активно звонили, но и поздравляли близких по SMS: в течение получаса после боя курантов количество отправленных сообщений превысило показатель прошлого года на 11%. Пик трафика пришелся на первые три минуты 2026 г.

Повышенная нагрузка в январские каникулы наблюдалась и на сети Wi-Fi, организованной компанией «Таттелеком» (бренд «Летай») на территории Казанского Кремля. На одной из ключевых новогодних и туристических площадок города количество авторизаций и объем потребляемого трафика выросли до четырех раз по сравнению с обычными днями. Пользователи бесплатного Wi-Fi активно обменивались фото и видео через беспроводную сеть, сохраняя при этом собственные ГБ.

Также более 3,5 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана воспользовались возможностью позвонить Деду Морозу. «Таттелеком» четвертый год подряд устанавливает в сквере на Советской площади в Казани таксофон для круглосуточной связи с главным новогодним волшебником.

