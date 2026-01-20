CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«САТЕЛ» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с разработчиком программных и аппаратных решений «САТЕЛ». Цель партнерства — развитие технологической независимости российских компаний и укрепление цифрового суверенитета страны в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«САТЕЛ» — российская ИТ-компания, работающая на рынке с 1995 г. Важным направлением ее деятельности является реализация сложных инфраструктурных проектов в ИТ. Компания развивает ИТ-инфраструктуру клиентов по всей стране, география присутствия включает северные и арктические территории.

Сейчас в портфеле «САТЕЛ» — более 10 продуктовых линеек в сфере унифицированных коммуникаций (UC), которые обеспечивают корпоративную коммуникацию, а также в сфере автоматизации производственных процессов — для цифровой трансформации предприятий. Решения компании позволяют заказчикам оперативно вводить новые сервисы, наращивать мощности и действовать в зависимости от изменений рыночной ситуации.

Благодаря партнерству с «Инферит» «САТЕЛ» сможет применять в своих проектах российские программные продукты: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» и операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС».

«Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. «МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК России.

Оба продукта входят в экосистему компании «Инферит», производителя оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо «Инферит ИТМен» и «МСВСфера», экосистема вендора включает производство компьютерного и серверного оборудования, ИБ-инструменты, FinOps и биллинг-платформы.

«Партнерство с «Инферит» — это выход на новый уровень технологических возможностей для реализации масштабных проектов. Наше стратегическое партнерство позволит создать уникальную платформу возможностей для отечественного бизнеса. Мы уверены, что совместная работа ускорит внедрение передовых цифровых технологий в российских компаниях и поддержит переход на отечественные решения, что особенно важно в условиях текущего курса на технологическую независимость и импортозамещение», — сказал Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «САТЕЛ».

«Партнерство с «САТЕЛ» усиливает наше присутствие в сегменте проектов, требующих особой надежности, в том числе в работе на северных и арктических территориях. Мы высоко ценим экспертизу «САТЕЛ» как разработчика и готовы совместно предлагать рынку современные, полностью российские технологические решения для создания устойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще