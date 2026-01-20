«САТЕЛ» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с разработчиком программных и аппаратных решений «САТЕЛ». Цель партнерства — развитие технологической независимости российских компаний и укрепление цифрового суверенитета страны в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«САТЕЛ» — российская ИТ-компания, работающая на рынке с 1995 г. Важным направлением ее деятельности является реализация сложных инфраструктурных проектов в ИТ. Компания развивает ИТ-инфраструктуру клиентов по всей стране, география присутствия включает северные и арктические территории.

Сейчас в портфеле «САТЕЛ» — более 10 продуктовых линеек в сфере унифицированных коммуникаций (UC), которые обеспечивают корпоративную коммуникацию, а также в сфере автоматизации производственных процессов — для цифровой трансформации предприятий. Решения компании позволяют заказчикам оперативно вводить новые сервисы, наращивать мощности и действовать в зависимости от изменений рыночной ситуации.

Благодаря партнерству с «Инферит» «САТЕЛ» сможет применять в своих проектах российские программные продукты: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» и операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС».

«Инферит ИТМен» — система инвентаризации и контроля ИТ-активов. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. «МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК России.

Оба продукта входят в экосистему компании «Инферит», производителя оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо «Инферит ИТМен» и «МСВСфера», экосистема вендора включает производство компьютерного и серверного оборудования, ИБ-инструменты, FinOps и биллинг-платформы.

«Партнерство с «Инферит» — это выход на новый уровень технологических возможностей для реализации масштабных проектов. Наше стратегическое партнерство позволит создать уникальную платформу возможностей для отечественного бизнеса. Мы уверены, что совместная работа ускорит внедрение передовых цифровых технологий в российских компаниях и поддержит переход на отечественные решения, что особенно важно в условиях текущего курса на технологическую независимость и импортозамещение», — сказал Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «САТЕЛ».

«Партнерство с «САТЕЛ» усиливает наше присутствие в сегменте проектов, требующих особой надежности, в том числе в работе на северных и арктических территориях. Мы высоко ценим экспертизу «САТЕЛ» как разработчика и готовы совместно предлагать рынку современные, полностью российские технологические решения для создания устойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры», — отметил Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).