RooX представила RooX UIDM Pro — продукт для централизованного управления доступом сотрудников к приложениям

RooX UIDM Pro объединяет базовые возможности IAM и IDM в одном продукте. Продукт позволяет навести порядок в учетных записях и доступах, обеспечить SSO и 2FA для корпоративных сервисов и сократить совокупную стоимость владения за счет отказа от нескольких разрозненных систем. RooX UIDM Pro ориентирован на компании, которым важны простота внедрения, предсказуемость и контроль, но при этом нужен запас по развитию. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Объединение возможностей систем двух классов — IAM и IDM — в одном продукте позволяет компаниям управлять доступом и жизненным циклом учетных записей в едином контуре. Это снижает общую стоимость решения задачи доступов сотрудников: компании не нужно внедрять и сопровождать несколько решений, поддерживать интеграции между ними и дублирующие процессы.

Как система аутентификации RooX UIDM Pro обеспечивает единую точку доступа сотрудников с поддержкой Single Sign-On (SSO) для веб-приложений, удаленных и виртуальных рабочих мест (VDI), что позволяет пользователям входить в разные корпоративные приложения через одну учетную запись. Также RooX UIDM Pro поддерживает двухфакторную аутентификацию с использованием различных методов: логин и пароль, протокол Kerberos, TOTP, одноразовые коды в SMS и push-уведомлениях.

В части поддержки IDM-функциональности RooX UIDM Pro реализует базовые механизмы управления учетными записями и доступом сотрудников к приложениям. Платформа позволяет автоматизировать работу с учетными записями сотрудников через интеграцию с кадровыми системами или по API, а также управлять учетными записями и паролями в корпоративном каталоге пользователей.

Модель доступа в RooX UIDM Pro сфокусирована на понятной логике «есть доступ/нет доступа» для конкретного пользователя и приложения. В продукте осознанно не используются сложные модели доступа, характерные для IGA-решений, которые востребованы далеко не во всех компаниях. Такой подход позволяет быстрее внедрить решение, снизить операционные издержки и сохранить контроль над доступами там, где важны простота, предсказуемость и скорость изменений.

«Мы создавали RooX UIDM Pro как продукт для реального бизнеса — без избыточной сложности, но с запасом по развитию. Функциональные ограничения носят исключительно продуктовый характер — платформа RooX UIDM, лежащая в основе решения, поддерживает и другие IAM, MFA и IDM-функции и позволяет при необходимости нарастить функциональность без перехода на другую систему. Это решение для компаний, которые уже переросли точечные решения и которым важно быстро получить работающую систему управления доступом», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

RooX UIDM Pro развертывается в периметре заказчика — на локальных серверах или в защищенном приватном облаке, что позволяет обеспечить контроль над системой и соответствие требованиям корпоративной безопасности. Продукт отвечает требованиям ФСТЭК, совместим с отечественным технологическим стеком и уже доступен для внедрения и пилотных проектов.

