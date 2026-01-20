CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости.

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников. Поддерживает широкий спектр российских и импортных, в том числе open source, платформ, систем и средств виртуализации рабочих мест VDI. Termidesk внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Устройства линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» — современные USB-токены и смарт-карты для двухфакторной аутентификации (фактор владения плюс фактор знания PIN-кода) и безопасной работы с электронной подписью на персональном компьютере, мобильных устройствах и в виртуальных средах. Устройства поддерживают отечественные и международные стандарты криптографии и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК. Криптографические операции выполняются внутри USB-токена или смарт-карты, а закрытый ключ никогда не покидает носитель.

Интеграция решений позволяет настроить многофакторную аутентификацию с использованием USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» для обеспечения защищенного удаленного доступа. Совместимость продуктов гарантирует безопасное подключение к корпоративным ресурсам через терминальные сервисы или виртуальные рабочие места.

Совместное решение компаний «Актив» и «Увеон — облачные технологии» позволяет пользователям безопасно выполнять все необходимые задачи при удаленной работе и повышает уровень защиты виртуальных рабочих столов.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив», сказала: «Для создания доверенных рабочих мест в удаленном формате критически важна сильная аутентификация. Наши продукты решают эту задачу на всех этапах: они защищают вход в корпоративную сеть с помощью многофакторной аутентификации, мгновенно разрывают VPN-соединение при извлечении устройства и сводят на нет риски от утери или кражи токена. Мы рады, что можем предложить пользователям Termidesk комплексное решение для удаленного доступа на базе «Рутокен», которое обеспечивает высокий уровень информационной безопасности».

Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk, отметил: «Повышение безопасности удаленной работы в среде виртуальных рабочих столов — одна из самых актуальных задач для ИТ- и ИБ-подразделений компаний. Многофакторная аутентификация с использованием смарт-карт и токенов компании «Актив» является ключевым элементом защиты периметра ИТ-инфраструктуры. Завершенное тестирование решений «Рутокен» и Termidesk подтвердило полную работоспособность их ключевых функций. Это дает нашим заказчикам уверенность в безопасной реализации необходимых сценариев удаленной работы».

