ГК «Компьютеры и Сети» создала современное мультимедийное пространство в новом корпусе предприятия «Элтекс»

Группа компаний «Компьютеры и Сети» завершила проект по комплексному оснащению конференц-зала и лектория в новом корпусе предприятия «Элтекс». В рамках проекта были внедрены современные мультимедийные системы, ориентированные на проведение совещаний, презентаций и обучающих мероприятий. Об этом CNews сообщили представители «Компьютеры и Сети».

Ключевой задачей проекта стало создание унифицированных, функционально идентичных, но при этом независимых мультимедийных комплексов для двух пространств — конференц-зала и лектория. Такой подход позволил значительно упростить дальнейшую эксплуатацию систем и повысить их надежность.

Ядром управления мультимедийной инфраструктурой стала собственная разработка ГК «Компьютеры и Сети» — контроллер Rusco RCU, обеспечивший гибкую настройку, масштабируемость и возможность дальнейшей модернизации.

«Для нас было важно получить современные мультимедийные пространства, которые были бы удобны в повседневной эксплуатации и не требовали постоянного участия технического персонала. Команда ГК «Компьютеры и Сети» предложила продуманное и технологичное решение, полностью соответствующее нашим задачам. В результате мы получили универсальные залы, готовые к любым форматам мероприятий», — сказал Олег Глимханович Исламов, руководитель отдела телекоммуникаций ООО «Предприятие "Элтекс"».

В результате реализации проекта заказчик получил два полнофункциональных мультимедийных пространства, способных поддерживать мероприятия любого масштаба — от внутренних рабочих совещаний до крупных лекций и презентаций — с высоким уровнем автоматизации и минимальными требованиями к ежедневному обслуживанию

