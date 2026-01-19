CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

YADRO выпускает новое поколение серверов корпоративного класса на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений

YADRO объявляет о запуске коммерческих продаж VEGMAN R220 G3 — нового поколения универсальных серверов на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений для широкого спектра корпоративных задач. Новая версия сервера сочетает повышенную производительность, масштабируемость и надежность, предлагая компаниям новые, более широкие возможности для развития ИТ-инфраструктуры и ускоренного внедрения цифровых сервисов.

Рост объемов данных и увеличение нагрузок делают корпоративные ИТ-инфраструктуры более сложными и ресурсоемкими. Это повышает требования к серверным решениям — VEGMAN R220 G3 создан с учетом этих факторов и отвечает всему спектру актуальных потребностей современного бизнеса.

Новое поколение серверов VEGMAN одинаково эффективно во всех ключевых сценариях: от высокопроизводительных вычислений, хранения и сетевых задач до систем искусственного интеллекта и аналитики данных. Для облачных провайдеров и XaaS-компаний это надежная база для масштабирования сервисов и создания новых бизнес-моделей, для финтеха и телекома — гарантия стабильной работы критических приложений и гибкой виртуализации. В промышленности сервер обеспечивает отказоустойчивые конфигурации для непрерывного управления производством, а в госсекторе — соответствие требованиям сертификации, поддержку отечественных ОС и возможность участия в проектах с обязательной локализацией.

Сервер VEGMAN R220 G3 получил поддержку процессоров Intel Xeon 4–5-го поколения, что позволило увеличить вычислительные ресурсы системы — до 128 ядер и 8 ТБ оперативной памяти. Обновлённая архитектура также реализует расширенные функции управления памятью, включая поддержку CXL 1.1, динамическое выделение ресурсов и оптимизацию кэширования.

Конфигурация нового поколения сервера включает 11 слотов PCIe 5.0, обеспечивающих гибкость при построении решений. Поддерживается установка различных типов накопителей — до 12 LFF или 24 SFF спереди и до 4 SFF сзади (или 2 SFF и 2 M.2/E1.S) — и графических ускорителей: до 2 полноформатных или 6 малых GPU, что позволяет адаптировать сервер под конкретные задачи. Система управления YADRO СУПРИМ, обновлённая эргономика и гибкое конфигурирование упрощают администрирование и расширяют возможности адаптации под широкий спектр корпоративных сценариев.

«VEGMAN R220 G3 создан как стабильная, безопасная и производительная основа для корпоративных ИТ-инфраструктур. В новой версии мы сделали акцент на расширении вычислительных ресурсов, поддержке современных интерфейсов и улучшении систем управления, чтобы заказчики могли уверенно планировать развитие своих инфраструктур и сохранять долгосрочную ценность ИТ-активов. Опыт внедрения VEGMAN в инфраструктурах ведущих компаний подтвердил эффективность решений в критически важных системах. Развитие линейки серверов опирается на этот опыт и отражает актуальные задачи заказчиков, оставаясь готовым к будущим вызовам», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам YADRO.

Включение VEGMAN R220 G3 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга подтверждает соблюдение требований локализации и обеспечивает заказчикам возможность внедрять сервер в проекты с обязательными условиями импортонезависимости.

Подробнее ознакомиться с характеристиками VEGMAN R220 G3, запросить консультацию или оформить заявку на демо или поставку серверов можно на сайте YADRO.

Сервер YADRO ВЕГМАН R220 G3 (VEGMAN R220 G3) в реестре Минпромторга.

Рекламаerid:2W5zFHgB9bnРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще