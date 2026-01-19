YADRO выпускает новое поколение серверов корпоративного класса на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений

YADRO объявляет о запуске коммерческих продаж VEGMAN R220 G3 — нового поколения универсальных серверов на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений для широкого спектра корпоративных задач. Новая версия сервера сочетает повышенную производительность, масштабируемость и надежность, предлагая компаниям новые, более широкие возможности для развития ИТ-инфраструктуры и ускоренного внедрения цифровых сервисов.

Рост объемов данных и увеличение нагрузок делают корпоративные ИТ-инфраструктуры более сложными и ресурсоемкими. Это повышает требования к серверным решениям — VEGMAN R220 G3 создан с учетом этих факторов и отвечает всему спектру актуальных потребностей современного бизнеса.

Новое поколение серверов VEGMAN одинаково эффективно во всех ключевых сценариях: от высокопроизводительных вычислений, хранения и сетевых задач до систем искусственного интеллекта и аналитики данных. Для облачных провайдеров и XaaS-компаний это надежная база для масштабирования сервисов и создания новых бизнес-моделей, для финтеха и телекома — гарантия стабильной работы критических приложений и гибкой виртуализации. В промышленности сервер обеспечивает отказоустойчивые конфигурации для непрерывного управления производством, а в госсекторе — соответствие требованиям сертификации, поддержку отечественных ОС и возможность участия в проектах с обязательной локализацией.

Сервер VEGMAN R220 G3 получил поддержку процессоров Intel Xeon 4–5-го поколения, что позволило увеличить вычислительные ресурсы системы — до 128 ядер и 8 ТБ оперативной памяти. Обновлённая архитектура также реализует расширенные функции управления памятью, включая поддержку CXL 1.1, динамическое выделение ресурсов и оптимизацию кэширования.

Конфигурация нового поколения сервера включает 11 слотов PCIe 5.0, обеспечивающих гибкость при построении решений. Поддерживается установка различных типов накопителей — до 12 LFF или 24 SFF спереди и до 4 SFF сзади (или 2 SFF и 2 M.2/E1.S) — и графических ускорителей: до 2 полноформатных или 6 малых GPU, что позволяет адаптировать сервер под конкретные задачи. Система управления YADRO СУПРИМ, обновлённая эргономика и гибкое конфигурирование упрощают администрирование и расширяют возможности адаптации под широкий спектр корпоративных сценариев.

«VEGMAN R220 G3 создан как стабильная, безопасная и производительная основа для корпоративных ИТ-инфраструктур. В новой версии мы сделали акцент на расширении вычислительных ресурсов, поддержке современных интерфейсов и улучшении систем управления, чтобы заказчики могли уверенно планировать развитие своих инфраструктур и сохранять долгосрочную ценность ИТ-активов. Опыт внедрения VEGMAN в инфраструктурах ведущих компаний подтвердил эффективность решений в критически важных системах. Развитие линейки серверов опирается на этот опыт и отражает актуальные задачи заказчиков, оставаясь готовым к будущим вызовам», — отметил Павел Егоров, директор по продуктам YADRO.

Включение VEGMAN R220 G3 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга подтверждает соблюдение требований локализации и обеспечивает заказчикам возможность внедрять сервер в проекты с обязательными условиями импортонезависимости.

Сервер YADRO ВЕГМАН R220 G3 (VEGMAN R220 G3) в реестре Минпромторга.