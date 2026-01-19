Timeweb Cloud: 45% созданных ИИ-агентов автоматизируют продажи и поддержку

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, проанализировал использование ИИ‑агентов на базе своей SaaS‑платформы. В 45% случаев бизнес автоматизирует продажи и поддержку. Наиболее популярны модели DeepSeek и GPT, на которые приходится почти 90% созданных помощников. Общее число используемых токенов растет на 50% ежемесячно. Об этом CNews сообщили представители

Почти половина всех развертываний приходится на автоматизацию продаж и клиентского сервиса в e-commerce и других сферах, связанных с массовым обслуживанием. Например, ИИ-консультанты круглосуточно обрабатывают запросы в интернет-магазинах — на сайтах, приложениях или в соцсетях.

Четверть агентов решает внутренние корпоративные задачи, такие как анализ документации и данных. Так, один из клиентов провайдера внедрил ИИ‑категоризатор для проведения тендеров: он автоматизировал анализ и классификацию заявок, формирование лотов и другие этапы подготовки.

Порядка 15% ИИ-помощников создаются веб-студиями и digital-агентствами как дополнительная опция к разрабатываемым цифровым продуктам. Более 10% используются в сервисах для работы с текстами, например, для специализированных переводов. Оставшаяся доля приходится на задачи HR, продуктовой аналитики и маркетинга.

API‑интеграция лидирует среди способов взаимодействия с агентами — на нее приходится 43,3% всех внедрений. Готовые виджеты занимают второе место с 36,9%, а мессенджеры — третье с 19,9%.

Лидер по популярности — DeepSeek с долей в 45,5% от всех созданных агентов. Эту модель ценят за баланс производительности и стоимости. На втором месте — GPT с долей 43,6%.

Третью позицию занимает Gemini, на которую приходится 10,8% агентов. Пользователи отмечают широкий функционал платформы, ежемесячно наращивая ее потребление не менее чем на 15%.

Бизнес предпочитает свежие версии, что говорит о фокусе компаний на улучшении качества ответов. Так, в семействе GPT половина созданных агентов приходится на GPT‑5‑mini, а на GPT‑5 nano — 26,5%. Набирает популярность новая GPT-5.2.

«Мы постоянно расширяем функциональность платформы и добавляем новые возможности. Например, совсем скоро появятся модели Qwen Plus, Max и Flash. Всего на платформе Timeweb Cloud доступно свыше тридцати версий языковых моделей. Общее число используемых токенов растет на 50% каждый месяц», — сказал Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud.