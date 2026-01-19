«М.Видео»: количество сдаваемых в трейд-ин смартфонов выросло на 292% в 2025 году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала структуру смартфонов, которые покупатели чаще всего сдавали в трейд-ин в 2025 г. Анализ основан на статистике сервисного центра М.Мастер. По итогам года количество смартфонов, сданных в трейд-ин, увеличилось на 292% по сравнению с предыдущим годом, что отражает рост популярности программ обновления техники с дополнительной выгодой. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов: «Мы видим, что трейд-ин для покупателей становится удобным и понятным способом регулярно обновлять технику. Покупатели все чаще приходят с четким запросом: быстро и объективно оценить устройство, сдать его и сразу перейти на более актуальную модель. Рост интереса к трейд-ин напрямую связан с развитием нашей инфраструктуры, которая позволяет сдавать смартфоны в трейд-ин в любых магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Для нас это подтверждение того, что сервис становится важной частью клиентского опыта, а не дополнением к покупке».

Наиболее активно в трейд-ин сдавались смартфоны Apple — на них пришлось порядка 37% всех устройств. Чаще всего покупатели обменивали Apple iPhone 11, Apple iPhone 12 и Apple iPhone 13 — модели предыдущих поколений, которые остаются массово распространенными у пользователей. Существенную долю также формируют флагманские устройства Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max и Apple iPhone 15 Pro Max, что говорит о высокой вовлеченности аудитории премиальных смартфонов в программы обновления.

На втором месте по доле сданных в трейд-ин устройств находится Samsung — около 30% от общего объема. В первую очередь покупатели сдавали флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 Ultra, что подтверждает устойчивый интерес к трейд-ин и среди владельцев Android-устройств верхнего ценового сегмента.

Третью позицию занимает Xiaomi с долей порядка 15%. Помимо этого, в трейд-ин активно сдавались смартфоны брендов realme, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, vivo и Oppo. В совокупности на эти бренды приходится около 18% всех устройств, что указывает на широкий охват программы и ее востребованность среди пользователей разных ценовых и технологических сегментов.