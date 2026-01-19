CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82%

МТС на основе данных платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Волгоградской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе выросло на 82% по сравнению с 2024 г. Рост сопровождался активным внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта, которые делают деловые коммуникации более удобными и эффективными. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основной прирост в Волгоградской области обеспечили рабочие встречи. Их количество за год увеличилось более чем в два раза (+136%), что отражает устойчивый переход компаний и организаций региона к регулярным онлайн-форматам взаимодействия внутри команд и с внешними партнерами. На фоне роста деловой активности значительно увеличилось использование ИИ-функций. Чаще всего участники онлайн-встреч применяли размытие или замену фона – эта возможность стала популярнее почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Существенный рост показали также расшифровки встреч и автоматические саммари, позволяющие быстро фиксировать договоренности и ключевые решения. Активно использовались аватары, маски, бьютификация и умный зум, повышающие комфорт онлайн-общения.

Отдельного внимания заслуживает ИИ-ассистент. В 2025 г. интерес к этой функции в регионе вырос в десятки раз: она помогает ориентироваться в контексте обсуждений, напоминать о договоренностях и формировать краткие сводки по итогам встреч. По интенсивности применения ИИ-инструментов на одно онлайн-мероприятие Волгоградская область вошла в число регионов с высоким уровнем вовлеченности в использование искусственного интеллекта в деловых коммуникациях.

«Для бизнеса и организаций Волгоградской области онлайн-форматы становятся не просто альтернативой офлайн-встречам, а полноценным инструментом ежедневной работы. Использование искусственного интеллекта позволяет экономить время, снижать нагрузку на сотрудников и повышать качество коммуникаций. Этот тренд будет только усиливаться», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Наибольшую активность в использовании отечественной платформы для деловых онлайн-коммуникаций в регионе по итогам года показали организации из сферы образования, государственного сектора и бизнеса.

