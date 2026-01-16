CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

«Росатом Инфраструктурные решения» завершили полную автоматизацию управления парковочным пространством Уфы

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершило ключевой этап интеграции цифровой системы управления парковочным пространством Уфы с государственными сервисами. Проект, реализованный по заказу городской администрации, позволил перевести процессы администрирования и контроля в полностью автоматический режим. РИР в данном проекте выступил как вендор оборудования, разработчик программного обеспечения и системный интегратор. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

В 2025 г. была финализирована работа по созданию единого цифрового контура парковочного пространства. Главной особенностью обновленной системы стала глубокая интеграция с базами данных федеральных и региональных ведомств, включая МВД, «Почту России», ГИС ГМП, ФССП и платформу «Digit ВИС». Настройка межведомственного электронного взаимодействия позволила минимизировать участие человека в процессах администрирования: программный комплекс самостоятельно обменивается данными, фиксирует транзакции и проверяет информацию через защищенные каналы связи. Оператором системы выступает муниципальное учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных мест Уфы.

Внедрение интеллектуальных алгоритмов существенно упростило использование парковок для льготных категорий граждан. Программное обеспечение автоматически обращается к платформе «Digit ВИС» и другим реестрам для подтверждения статуса пользователя. На данный момент в системе зарегистрировано 114 тыс. человек, из которых 84% являются активными пользователями. Правом на бесплатную парковку пользуются 9,8 тыс. жителей Республики Башкортостан, включая более четырех тыс. людей с инвалидностью, свыше трех тыс. ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и владельцы электромобилей. С внедрением автоматизированных сервисов для получения льготы жителю стало достаточно пройти официальную регистрацию в системе, после чего верификация прав происходит без дополнительных бюрократических процедур.

Технологической основой проекта стали отечественные разработки компании «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). Аппаратные комплексы, камеры, программное ядро, мобильное приложение и веб-портал включены в Реестр российского ПО. Решения компании уже доказали свою эффективность в 24 городах России и СНГ, обеспечивая импортозамещение в критически важной городской инфраструктуре.

Как отметил Олег Хмарин, глава Управления транспорта и связи столицы Башкирии, повышение уровня автоматизации парковок в Уфе стало амбициозной задачей, решение которой кардинально упростило жизнь горожан. По его словам, теперь ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья получают льготы дистанционно, без очередей и сбора справок. Кроме того, система обеспечивает автоматическую сверку нарушений, что исключает ошибки человеческого фактора и повышает прозрачность администрирования. Представитель администрации также подчеркнул, что благодаря внедрению автоматизированной системы удалось значительно снизить хаотичность парковки на улицах города, и выразил уверенность, что дальнейшее развитие проекта продолжит повышать комфорт городской среды для уфимцев.

«Технологии, которые мы производим и применяем в своих проектах, позволяют экономить ресурсы и создавать по-настоящему современный облик городов», — сказала генеральный директор компании «Городские технологии» Елена Лекомцева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще