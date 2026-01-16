«Росатом Инфраструктурные решения» завершили полную автоматизацию управления парковочным пространством Уфы

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершило ключевой этап интеграции цифровой системы управления парковочным пространством Уфы с государственными сервисами. Проект, реализованный по заказу городской администрации, позволил перевести процессы администрирования и контроля в полностью автоматический режим. РИР в данном проекте выступил как вендор оборудования, разработчик программного обеспечения и системный интегратор. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

В 2025 г. была финализирована работа по созданию единого цифрового контура парковочного пространства. Главной особенностью обновленной системы стала глубокая интеграция с базами данных федеральных и региональных ведомств, включая МВД, «Почту России», ГИС ГМП, ФССП и платформу «Digit ВИС». Настройка межведомственного электронного взаимодействия позволила минимизировать участие человека в процессах администрирования: программный комплекс самостоятельно обменивается данными, фиксирует транзакции и проверяет информацию через защищенные каналы связи. Оператором системы выступает муниципальное учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных мест Уфы.

Внедрение интеллектуальных алгоритмов существенно упростило использование парковок для льготных категорий граждан. Программное обеспечение автоматически обращается к платформе «Digit ВИС» и другим реестрам для подтверждения статуса пользователя. На данный момент в системе зарегистрировано 114 тыс. человек, из которых 84% являются активными пользователями. Правом на бесплатную парковку пользуются 9,8 тыс. жителей Республики Башкортостан, включая более четырех тыс. людей с инвалидностью, свыше трех тыс. ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и владельцы электромобилей. С внедрением автоматизированных сервисов для получения льготы жителю стало достаточно пройти официальную регистрацию в системе, после чего верификация прав происходит без дополнительных бюрократических процедур.

Технологической основой проекта стали отечественные разработки компании «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). Аппаратные комплексы, камеры, программное ядро, мобильное приложение и веб-портал включены в Реестр российского ПО. Решения компании уже доказали свою эффективность в 24 городах России и СНГ, обеспечивая импортозамещение в критически важной городской инфраструктуре.

Как отметил Олег Хмарин, глава Управления транспорта и связи столицы Башкирии, повышение уровня автоматизации парковок в Уфе стало амбициозной задачей, решение которой кардинально упростило жизнь горожан. По его словам, теперь ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья получают льготы дистанционно, без очередей и сбора справок. Кроме того, система обеспечивает автоматическую сверку нарушений, что исключает ошибки человеческого фактора и повышает прозрачность администрирования. Представитель администрации также подчеркнул, что благодаря внедрению автоматизированной системы удалось значительно снизить хаотичность парковки на улицах города, и выразил уверенность, что дальнейшее развитие проекта продолжит повышать комфорт городской среды для уфимцев.

«Технологии, которые мы производим и применяем в своих проектах, позволяют экономить ресурсы и создавать по-настоящему современный облик городов», — сказала генеральный директор компании «Городские технологии» Елена Лекомцева.