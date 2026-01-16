CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Новиком» внедрил российский центр сертификации SafeTech CA

«Новиком» внедрил на своей ИТ-инфраструктуре российское программное обеспечение – корпоративный центр сертификации SafeTech CA. Отечественный продукт защищает данные клиентов в цифровом пространстве и полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

«Новиком» быстро и бесшовно провел замену центра сертификации Microsoft CA на российский продукт SafeTech CA. Специалисты выстроили работу сервиса в соответствии с бизнес-процессами банка. Особое внимание было уделено безопасности и эффективности при работе с сертификатами – электронными ключами, которые составляют фундамент защиты данных в цифровой среде.

Функциональные и наглядные веб-интерфейсы сервиса SafeTech CA сделали процессы управления сертификатами «Новикома» более гибкими и удобными как для пользователей, так и администраторов. Первые могут самостоятельно формировать запросы на выпуск и обновление своих сертификатов и отслеживать статус их согласования. Администраторы получили удобные инструменты контроля, визуализации статистики и формирования отчетов. Помимо того, интеграция с почтовой службой позволяет своевременно информировать всех участников об изменении статуса сертификата.

«Традиционно «Новиком» уделяет основополагающее внимание безопасности данных своих клиентов. Отечественный продукт SafeTech CA воплощает передовые решения в области защиты информации, соответствует требованиям законодательства об импортозамещении ПО. Мы последовательно продолжаем работу по замене зарубежных компонентов ИТ-ландшафта банка на лучшие отечественные решения», – сказал заместитель председателя правления «Новикома Андрей Макоско.

