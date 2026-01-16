«Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств

ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала процессы маркировки поставщика медицинского оборудования ООО «Олимпас Москва» на базе ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Также эксперты помогли выстроить сквозной процесс передачи маркированного товара между участниками оборота — от импортера до реселлеров. В результате компания исполнила требования законодательства в установленный срок. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Олимпас Москва» поставляет медицинское оборудование международной компании Olympus в Россию. Также компания занимается сбытом сопутствующей продукции — антисептиков и дезинфицирующих средств. С 1 сентября 2025 г. все участники оборота (производители, импортеры, логистические операторы, оптовики, розничные продавцы и медицинские учреждения) этой товарной категории обязаны перейти на поэкземплярный учет и передавать информацию по каждому коду маркировки в систему «Честный знак».

Автоматизация маркировки требовала пересмотра бизнес-логики в части товародвижения. Компания ведет учет в Microsoft Dymanics AX 2009, и ранее у нее не было интеграции с системой учета маркированной продукции «Честный знак». Чтобы выстроить и автоматизировать новые бизнес-процессы, компания пригласила ГК «Корус Консалтинг», которая развивает ERP-решения на базе Microsoft и помогает бизнесу адаптировать ИТ-ландшафт к различным нормативным изменениям.

«Олимпас Москва» получает от импортера данные с трехуровневой агрегацией — у каждой паллеты, коробки и товарной единицы есть свой код маркировки. Приемку осуществляет сторонний 3PL-оператор, чьи ИТ-инфраструктура и склад требовали дополнительной подготовки к обработке этих данных. Кроме того, многие клиенты-дистрибьюторы впервые столкнулись с маркировкой.

Для того чтобы «Олимпас Москва» реализовало сквозной процесс, ГК «Корус Консалтинг» помогла выстроить четырехсторонее взаимодействие с импортером, логистическим оператором и реселлерами в части приемки, продажи, отгрузки и возврата товара. В рамках технической реализации проекта ГК «Корус Консалтинг» доработала ERP-систему компании. Теперь она автоматически валидирует коды маркировки, проверяет реселлеров на предмет подключения к «Честному знаку» (уже проверено 400 клиентов), отражает статус маркированного товара на всех этапах цепи поставок.

В результате компания получила ИТ-решение с устойчивой и масштабируемой архитектурой. В 2026 г., когда маркировка станет обязательной для товаров, попадающих под категории «радиоэлектроника» и «моторные масла», «Олимпас Москва» необходимо будет выступить в роли импортера. В том числе компании предстоит самостоятельно наносить и вводить в оборот коды маркировки.

«Партнеры из ГК “Корус Консалтинг” выступили “проводником” изменений: помогли нам разобраться в требованиях к маркировке и обеспечить стабильную работу ИТ-решения. 10 тысяч кодов — на сегодня самая объемная поставка, которую мы получали. Система успешно с ней справилась. Эксперты также провели обширную консультационную работу с нашими бизнес-партнерами, демонстрируя высокий уровень профессионализма», — отметил Владимир Буров, ECE IT Manager «Олимпас Москва».

«Проект показывает, насколько важно учитывать особенности всех участников цепи поставок. Количество товарных категорий, которые попадают под обязательную маркировку, продолжает расти. Важно уметь адаптировать ИТ-ландшафт в условиях ограниченных сроков и строить процессы, которые можно безболезненно масштабировать под новые требования маркировки», — сказала Светлана Борисова, руководитель группы технической поддержки департамента Microsoft ERP ГК «Корус Консалтинг».