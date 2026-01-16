Калининградцы повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей российских регионов по итогам 2025 г. Калининградская область вошла в топ-10 по интенсивности применения инструментов на основе ИИ во время онлайн-мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Калининграде чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). Число рабочих созвонов на платформе выросло на 37% по сравнению с 2024 г. При этом коллеги стали проводить встречи эффективнее: их средняя продолжительность за день сократилось на треть по сравнению с прошлым годом и составила приблизительно 1,5 часа.

Эксперты связывают эту тенденцию с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коммуникацию, взяв на себя рутинные задачи. Из всех ИИ-функций пользователи в Калининградской области чаще применяли размытие или замену фона. Также калининградцы нередко обращались к ИИ, чтобы сделать текстовую версию встречи (расшифровку), - эту функцию в 2025 г. использовали в пять раз чаще, чем в 2024 г.

Набирает популярность и ИИ-ассистент, который помогает анализировать онлайн-мероприятия и отвечает на вопросы.

«Не всегда получается вычленить самое важное в информационном потоке. Чтобы любые коммуникации в компании были максимально результативными, нужно грамотно и оперативно обрабатывать полученные данные, а также правильно выстраивать дальнейшую работу с ними. Именно здесь на помощь бизнесу приходит искусственный интеллект, который берет на себя эти функции», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.