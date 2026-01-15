В окрестностях Красноярска рассредоточено больше всего майнинговых ферм

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 г. Согласно данным МТС, в 2025 г. количество обнаружений случаев майнинга в целом по стране выросло на 44%. В Красноярском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Красноярска, Норильска и Минусинска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы. На долю майнинга, обнаруженного цифровым решением, за 2025 г. пришлось более 196 тыс. случаев, что на 44% больше, чем годом ранее.

В Красноярском крае большая часть фрода пришлась на Красноярский городской округ — в том числе поселки городского типа Березовка и Емельяново, а также на окрестности Норильска и Минусинска. Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г.

Летом число взломанных счетчиков снизилось в пять раз по сравнению с весенним периодом. 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак.