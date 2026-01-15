В 2025 г. ИИ помогал кировчанам в работе втрое чаще

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала использование своих сервисов в Кировской области в 2025 г. По сравнению с 2024 г. кировчане в три раза чаще использовали ИИ-функции во время рабочих созвонов на платформе. Благодаря этому пользователи стали проводить на онлайн-встречах в среднем вдвое меньше времени в день. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех ИИ-функций пользователи «МТС Линк» в Кировской области наиболее часто применяют размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка, на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — саммари встреч и вебинаров, замыкает пятерку шумоподавление. Также с каждым месяцем все активнее используется ИИ-ассистент. Эта функция помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций: помощник отвечает на любые вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Так, в 2025 г. кировчане использовали ИИ-маски и другие эффекты, делающие проведение встреч комфортнее, в пять раз чаще, по сравнению с 2024 г., функции размытия и замены фона – в четыре раза, а использование ИИ-ассистента за тот же период увеличилось в три раза.

В целом, кировчане стали проводить рабочие созвоны эффективнее: среднее время, которое пользователь проводил на встречах за день составило приблизительно два часа. Изменение может быть связано с более активным использованием таких функций на базе искусственного интеллекта, как саммаризация и расшифровка встреч, которыми кировчане пользовались в два раза чаще.

«Статистика показывает важный тренд: в Кировской области бизнес начинает применять ИИ не для разовых задач, а системно — чтобы улучшить всю организацию работы. Технологии помогают быстрее завершать обсуждения и сразу переводить договоренности в конкретные дела. Это уже не просто эксперименты, а рабочий инструмент для повышения эффективности компаний региона», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.