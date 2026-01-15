CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спрос на облачные сервисы в Томской области вырос за год в 1,5 раза

Эксперты MWS Cloud, входящего в группу компаний МТС, проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Томской области за 2025 год выросло в полтора раза. Число компаний, пользующихся облачными услугами в регионе увеличилось более чем в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Томской области пользуются виртуальной инфраструктурой, центром управления кибербезопасностью, облачными продуктами «», сервисом защиты от распределенных сетевых атак, резервным копированием.

Более всего в Сибирском федеральном округе облачными сервисами пользуются ритейлеры. Следом идут компании, работающие в сфере информации и связи, обрабатывающие предприятия, логистические компании и научно технические организации.

Сильнее всего потребление облаков выросло в сфере образования – более чем в семь раз. Следом идут ритейлеры – прирост более чем в четыре раза, медицинские компании – в два раза. Также растет потребление облаков у организаций, работающих в сфере культуры и спорта, а также гостиничном и ресторанном бизнесе.

«Мы наблюдаем увеличивающийся интерес со стороны томских компаний к отечественным облачным сервисам. Такие решения позволяют оперативно масштабировать ИТ-ресурсы в соответствии с возрастающими задачами, сокращать затраты на приобретение и обслуживание серверов, а также обеспечивать безопасность и отказоустойчивость ресурсов. Кроме того, наши сервисы предоставляют возможность работы из любой точки, предлагая высокий уровень защиты данных. Учитывая все эти преимущества, я уверен, что спрос на облачные сервисы в Томской области будет продолжать расти и в наступившем году», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

