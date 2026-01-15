CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Отечественный ИИ подстрахует ночных охранников

Компания NtechLab разработала «умное» решение для помощи сотрудникам охранных предприятий, работающих в социальных учреждениях в ночное время. Искусственный интеллект может выявлять несанкционированные проникновения на объект и подавать сигнал на пост или в центр управления. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Нейросеть анализирует видеопотоки с камер, установленных на территории госучреждений. Видеоаналитика на основе ИИ станет помощником для охранников в ночное время – она подстрахует отошедшего сотрудника, а также обеспечит дополнительный контур безопасности.

«Решение NtechLab настраивается под нужды каждого конкретного объекта и в нем учтены все необходимые сценарии. В том числе, если охранник игнорирует по каким-то причинам сигнал системы, ИИ может направить уведомление в ситуационный центр региона и продублировать его охранному предприятию. Наш ИИ усилит безопасность объектов и исключит влияние человеческого фактора – усталость или невнимательность», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Нейросеть уже прошла пилотные испытания в одном из крупных российских городов. В течение I квартала 2026 г. решение планируется внедрить еще в нескольких городах.

