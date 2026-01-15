Новые возможности: теперь для свердловчан доступен фиксированный интернет от «МегаФона»

У жителей крупных городов и небольших поселений Среднего Урала появился доступ к фиксированному интернету от «МегаФона». Покрытие охватывает 71 населенный пункт региона, в том числе Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря выделенному каналу доступ в интернет предоставляется в круглосуточном режиме 24/7. Пропускная способность зависит от технической возможности оператора в конкретном месте и потребностей абонентов, она может достигать 500 Мбит/с. Доступ к фиксированному интернету получили и жители небольших поселений: например, поселков Буланаш и Лобва, сел Косулино, Туринская Слобода и других локаций.

Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» смогут не только пользоваться мобильной связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к онлайн‑кинотеатрам и ТВ-каналам. Расширение линейки услуг позволит свердловчанам сократить ежемесячные суммарные затраты на телеком-услуги. Пакетное предложение упростит управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета. Чтобы проверить возможность подключения и оставить заявку, можно обратиться в службу поддержки или любой салон оператора. Также это можно сделать онлайн в личном кабинете.

«Спектр услуг, которые мы оказываем в Свердловской области, расширяется. Теперь для жителей региона в больших городах и сельских поселениях доступен не только скоростной мобильный интернет четвертого поколения, но и все преимущества домашнего интернета. Наши абоненты могут воспользоваться обоими вариантами выхода в сеть, объединив их в едином пакете подключенных услуг связи», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Предоставление услуг фиксированной связи стало возможно благодаря модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»), когда оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, а также пользователям.