Новая версия Машины баз данных Скала^р: рекордная производительность и возможность покомпонентного обновления

Группа Rubytech представляет новую версию Машины баз данных Скала^р МБД.П на основе Postgres Pro Enterprise с возможностью покомпонентного обновления и рекордной производительностью 135 000 транзакций в секунду (в рамках эталонного теста TPC-B). Обновленные характеристики Машины позволяют обеспечить бесперебойную работу систем при высокой нагрузке, что особенно критично для организаций финансового сектора и e-commerce. Автоматизация рутинных операций управления кластером, добавленная в последнюю версию, сокращает время работы инженеров с нескольких часов до десятка минут, что значительно снижает операционные риски, связанные с человеческим фактором, и сопутствующие им финансовые потери.

Обновленная Машина обладает повышенной производительностью и сбалансирована для отраслевых решений финансового сектора и ERP предприятий с десятками миллионов клиентов. Поскольку каждая банковская операция представляет собой целый набор действий (списание денег с одного счета, зачисление на другой, запись в журнал операций, обновление балансов, включая различные проверки), то такой уровень производительности обеспечивает необходимый запас мощности для стабильной работы при высоких нагрузках.

Машина баз данных Скала^р МБД.П – программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обработки и хранения данных, специально предназначен в качестве замены зарубежных ПАК (таких как Oracle Exadata) для транзакционных нагрузок. Машина может использоваться для создания сервисов СУБД частных и гибридных облаков предприятий, построения катастрофоустойчивых инфраструктур, реализации высоконагруженных систем и скоростной обработки транзакций на основе СУБД Postgres Pro.

Одно из главных улучшений — новая версия системы управления кластером Скала^р Спектр, которая предоставляет возможность управлять метро- и геокластером.

Режим работы метрокластера позволяет перемещать реплику базы данных в другой ЦОД в Машину Скала^р МБД.П. Такая конфигурация возможна при минимальных сетевых задержках между ЦОДами и позволяет в автоматическом режиме переключать работу СУБД в двух и более ЦОДах, гарантируя бесперебойность работы даже при сбое в одном из дата-центров.

Режим работы геокластера предназначен для построения катастрофоустойчивых решений между географически удаленными площадками. Он предполагает расположение Машин баз данных на большом отдалении друг от друга с большими сетевыми задержками. В режиме геокластера операции переключения автоматизированы средствами ПО Скала^р Спектр, что позволяет сократить время работы инженера в несколько раз.

Возможность использования профиля конфигурации МБД.П под банковские и ERP-системы (включая 1C) гарантирует отказоустойчивость Машин и геокластера на их основе и обеспечивает вычислительную мощность для импортозамещения самых требовательных ИТ-инфраструктур.

В представленной версии Машины обновлена система мониторинга. Новое решение включает в себя все прежние функции программной платформы Скала^р Визион и расширяет его функциями восстановления конфигураций мониторинга, новыми панелями мониторинга модуля резервного копирования, расширенными метриками СУБД Postgres Pro и дополнительными оповещениями на граничные триггеры ключевых событий статуса здоровья Машины баз данных МБД.П.

«Команда разработки программно-аппаратных комплексов Скала^р из года в год находит технологические решения для роста производительности Машины баз данных Скала^р МБД.П на 30% и более, в зависимости от отрасли применения. Мы не просто обновляем и поставляем новые отечественные решения защищенных баз данных, а предлагаем готовые сценарии для построения сложной, отказоустойчивой инфраструктуры, которая раньше требовала значительных усилий по интеграции», — комментирует Александр Бурцев, владелец продукта Машина баз данных Скала^р.

Новая версия программно-аппаратного комплекса уже доступна для заказа. Решение полностью совместимо с существующей линейкой продуктов модульной платформы Скала^р, включающей Машины динамической инфраструктуры, больших данных, ИИ, интеллектуального хранения и резервного копирования, и может быть интегрировано в текущую ИТ-инфраструктуру заказчика.