«М.Видео»: в России перед крещенскими морозами вырос спрос на обогреватели

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж обогревателей. В преддверии крещенских морозов россияне заметно активизировали покупки обогревателей и другой теплотехники. За текущую неделю спрос на обогреватели резко вырос: оборот категории увеличился на 75% по сравнению с предыдущей неделей, а год к году рост составил 35%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Наибольшая активность покупателей зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Именно в этих городах спрос на теплотехнику оказался наиболее высоким на фоне ожидания резкого понижения температур.

По прогнозам Росгидрометцентра, 19 января — в день Крещения Господня — большая часть европейской России столкнется с морозной погодой, когда температуры в ночные часы местами опустятся до -20…-25 °C, а дневные значения останутся ниже климатической нормы. В отдельных регионах ожидаются устойчивые морозы, что делает актуальными покупки техники для обогрева жилищ и помещений.

Покупатели чаще всего выбирают компактные и универсальные модели, подходящие для дополнительного обогрева жилых помещений. В числе наиболее востребованных устройств — тепловентилятор Rapid RFH/S-0120B, конвектор Zanussi ZCH/S-2000 MR и конвектор российского бренда Ballu BEC/SEM-1500. Эти модели стали лидерами продаж как в денежном выражении, так и по количеству проданных устройств.

Старший менеджер категории «Климат» компании «М.Видео» Максим Метнер: «Перед крещенскими морозами мы традиционно видим всплеск спроса на теплотехнику. Покупатели выбирают обогреватели как практичное и быстрое решение для поддержания комфортной температуры дома, особенно в периоды резких похолоданий. Важно, что сегодня такие устройства все чаще покупают осознанно — под конкретные сценарии использования, обращая внимание на мощность, безопасность и энергоэффективность».

