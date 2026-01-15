Минстрой России: доля применяющих ТИМ застройщиков достигла 44%

По итогам IV квартала 2025 г. доля девелоперов, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ), достигла 44%. Кварталом ранее показатель был на уровне 42%. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

«Рост доли застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, является наглядны результатом системной работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и цифровизации строительной отрасли в целом. ТИМ перестают быть инструментом будущего — это реальность современной, технологичной стройки, обеспечивающей высочайшее качество и эффективность. Каждый новый объект, созданный в «цифровом двойнике», становится последовательным шагом к умным, безопасным и комфортным городам. Мы видим, как ТИМ сокращает сроки инвестиционно-строительного цикла, минимизирует затраты на строительство, что напрямую отвечает целям национального проекта по созданию современной, надежной инфраструктуры для жизни наших граждан», — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Внедрение ТИМ — это стратегическое направление цифровизации и один из ведущих инструментов повышения эффективности работы строительной отрасли, который предполагает комплекс процессов создания и управления цифровой информационной моделью на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта.

«Сегодня цель строительной отрасли — не просто строить, а создавать современную, комфортную и технологичную среду для жизни. ТИМ обеспечивает слаженную работу всех участников проекта, гарантирует соответствие объекта самым высоким требованиям, и в итоге жители получают не просто квартиры, а надежные и продуманные дома, где каждая коммуникация учтена и просчитана заранее. Это и есть практическое воплощение стандартов нового качества в жилищном строительстве. По аналитике ДОМ.РФ уровень применения ТИМ в девелопменте составил 44% в 4 кв. 2025 года, то есть технологии информационного моделирования применяет почти каждый второй застройщик. За последние три года данный показатель вырос более чем в 3 раза», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Сегодня ТИМ используется при возведении жилья в 80 регионах. Топ субъектов России по применению возглавляют Москва, Краснодарский край и Московская область.

Благодаря «цифровым двойникам» объектов можно значительно сократить издержки при проектировании и дальнейшей эксплуатации зданий. С 1 июля 2024 г. отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования. С 1 января 2025 г. вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ.