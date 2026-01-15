Компания Formula V Line представила три новых корпуса для ПК: Crystal Z7, Crystal U9 Series и Air Power G9 Duo.

Компания Formula V Line объявляет о выпуске трех новых моделей корпусов для ПК, разработанных для энтузиастов, сборщиков компьютеров и геймеров, стремящихся к качественному охлаждению, гибким вариантам компоновки и выдающемуся стилю: Crystal Z7, Crystal U9 и Air Power G9 Duo. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

Корпус Crystal Z7 формата Mid-Tower сочетает в себе оригинальные инженерные решения и элегантный дизайн премиум-класса. Этот просторный корпус, поддерживающий конфигурации EATX, BTF, ATX, mATX и ITX, вмещает высокопроизводительное оборудование, предоставляя место для установки до одиннадцати вентиляторов и различных вариантов радиаторов для оптимизации воздушного потока.

К основным моментам относятся: направленный воздушный поток, оптимизированный для видеокарт — наклонные кронштейны для вентиляторов точно направляют холодный воздух к графическому процессору для повышения эффективности охлаждения; двухкамерная конструкция и аккуратная прокладка кабелей обеспечивают упорядоченность системы и беспрепятственный поток воздуха; конфигурация с двумя 120-мм вентиляторами сзади улучшает отвод тепла, повышая тепловую эффективность; достаточно места – поддержка длинных видеокарт (до 435 мм) и высоких процессорных кулеров (175 мм).

Компания Formula V Line представила три новых корпуса для ПК

Корпус Crystal Z7 доступен в стандартной версии и версии PA (Performance ARGB).

Корпуса серии Crystal U9 отличаются изысканным дизайном с изогнутой передней панелью из закаленного стекла и широкой совместимостью с современными сборками. Поддерживая материнские платы BTF/EATX, ATX, mATX и ITX, они обеспечивают превосходный воздушный поток благодаря возможности установки до девяти 120-мм вентиляторов и 360-мм радиаторов, устанавливаемых сверху.

К числу отличительных особенностей относятся: изогнутая стеклянная передняя панель – бесшовное изогнутое закаленное стекло создает изысканный, современный дизайн витрины; конструкция с быстрым снятием без использования инструментов – съемные панели обеспечивают быструю установку, модернизацию и техническое обслуживание; отдельная камера для блока питания – изолирует блок питания и кабели, обеспечивая более свободный воздушный поток и более организованное внутреннее пространство; большая боковая вентиляционная панель – расширенные боковые отверстия для циркуляции воздуха повышают эффективность охлаждения высокопроизводительных компонентов; эффективная защита от пыли – встроенные пылевые фильтры помогают поддерживать чистоту системы, не ограничивая поток воздуха; встроенный кронштейн для поддержки видеокарты – предотвращает провисание видеокарты; большая сетчатая верхняя панель и улучшенные кабельные каналы – оптимизированные пути воздушного потока и аккуратная прокладка кабелей обеспечивают лучшие температуры; доступны версии PA и SA – версии Performance ARGB (PA) и Standard ARGB (SA) соответствуют различным предпочтениям в области охлаждения и подсветки; поддержка высокопроизводительного оборудования – вмещает видеокарты высотой до 420 мм и процессорные кулеры высотой до 182 мм для создания мощных сборок.

Серия U9 сочетает в себе премиальный стиль и функциональную конструкцию, удовлетворяя потребности пользователей, ориентированных на высокую производительность.

Корпус Air Power G9 Duo оснащен двумя передними панелями — сетчатой и стеклянной — что позволяет сборщикам компьютеров адаптировать свою систему под производительность или эстетику.

Ключевые нововведения включают в себя: конструкция со сменной передней панелью – включает в себя варианты с вентиляционной сеткой и закаленным стеклом, позволяющие пользователям переключаться между эффективностью охлаждения и эстетическим оформлением; высокоэффективная сетчатая структура обеспечивает максимальный приток свежего воздуха для стабильного охлаждения при высоких системных нагрузках; просторный корпус – поддержка материнских плат EATX, BTF, ATX, mATX и ITX для гибких конфигураций высокого класса; до 12 мест для установки вентиляторов — обеспечивают широкие возможности настройки воздушного потока для высокопроизводительных сборок; встроенный кронштейн для поддержки видеокарты – повышает структурную устойчивость и предотвращает провисание видеокарты; двухкамерная компоновка – разделяет блок питания и кабели для повышения эффективности воздушного потока и чистоты внутри корпуса; конструкция панели, не требующая инструментов для монтажа, упрощает установку, модернизацию и обслуживание системы; комплексная защита от пыли – со съемными фильтрами, помогающая поддерживать чистоту системы в течение длительного времени; доступны версии PA и SA – предлагаются варианты PA (Performance ARGB) и SA (Standard ARGB) для соответствия различным предпочтениям в области охлаждения и подсветки.

Air Power G9 Duo, предлагаемый в конфигурациях SA (Standard ARGB) и PA (Performance ARGB), удовлетворяет различным предпочтениям при сборке компьютера, обеспечивая при этом превосходный воздушный поток и теплоотвод.

Все три модели — Crystal Z7, Crystal U9 и Air Power G9 Duo — уже доступны у розничных партнеров Formula V Line.