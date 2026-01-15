Количество вакансий в телемедицине увеличилось в 10 раз за пять лет

Рынок телемедицины в России стремительно набирает обороты: данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показывают, что за пять лет спрос на удаленных врачей вырос более чем в 10 раз. Работодатели сегодня все чаще ищут докторов, готовых консультировать пациентов дистанционно, что свидетельствует о развитии цифровых медицинских сервисов и трансформации подходов к оказанию помощи. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Число вакансий для врачей, работающих онлайн, увеличилось с 0,3 тыс. в 2020 г. до 3,6 тыс. в 2025-м. Резкий рост во многом связан с тем, что телемедицина как формат оказания помощи была внедрена относительно недавно и за последние годы перешла от пилотных решений к массовому использованию. Положительная динамика наблюдается как в целом по стране, так и в крупнейших городах. В Москве за пять лет количество предложений для врачей, ведущих прием дистанционно, выросло почти в 8 раз, а в Санкт-Петербурге — более чем в 18 раз. На фоне дефицита кадров и ограниченного доступа к узким специалистам в отдаленных населенных пунктах онлайн-консультации становятся особенно востребованным решением, которое расширяет доступ к современной системе здравоохранения», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Медианная предлагаемая заработная плата в сфере телемедицины по России в 2025 г. составила 93,3 тыс. руб.. В ряде регионов предложения заметно превышают среднероссийский уровень — прежде всего, в отдаленных территориях с высокой потребностью в медицинских кадрах. В топ-5 регионов по уровню предлагаемых зарплат вошли Камчатский край (350 тыс. руб.), Якутия (300 тыс. руб.), Мурманская область (250 тыс. руб.), Чеченская Республика (250 тыс. руб.) и Московская область (120 тыс. руб.).

Топ-10 регионов по предлагаемой заработной плате в телемедицине в 2025 году, данные hh.ru

«Для специалистов в телемедицине, безусловно, важны прикладные навыки и медицинская экспертиза — как и для любого врача. Однако не менее значимым становится уверенное владение современными технологиями — компьютером, цифровыми платформами и элементами автоматизации. Сегодня почти в 20% вакансий в сфере телемедицины умение работать с ПК на продвинутом уровне является обязательным требованием. По мере развития медицинских технологий роль таких компетенций будет только расти: врач с широким набором диджитал-навыков будут пользоваться повышенным спросом и получать конкурентное преимущество при трудоустройстве», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.