Главный тренд 2026 г. в строительстве — оптимизация затрат за счет ИT-инструментов

Эксперты в proptech ИТ-компании KTS назвали сокращение затрат главным трендом 2026 г. Основными зонами для оптимизации расходов за счет ИT-инструментов станут закупки и планирование ресурсов, HR-процессы, контроль порядчиков, обслуживание объектов. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Девелоперы все чаще внедряют на стройках цифровой контроль для управления сотрудниками и подрядчиками, качеством выполняемых работ и документацией. По данным KTS, автоматизация контроля согласований может в два раза сократить срывы сроков передачи строительной документации.

В уже введенных объектах девелоперы сосредотачиваются на снижении затрат на обслуживание, увеличении срока службы оборудования и предотвращении аварий. В этом им помогают аналитика по объектам в реальном времени и связка BIM + BMS + IoT.

Стал актуальнее быстрый найм и онбординг персонала, автоматизация кадровых процессов:

«Нехватка кадров — проблема, с которой сталкивается множество компаний из различных отраслей, девелоперы — не исключение. В частности остро стоит проблема в работе с линейным персоналом — наблюдается высокая текучесть кадров. Это влечет высокие затраты на привлечение кандидатов, онбординг и управление персоналом. Автоматизация процессов позволяет оптимизировать расходы на всех этапах взаимодействия с сотрудником: от подбора до увольнения. Инструктаж и обучение, контроль проверки знаний и владения инструкциями, системы управления рабочим временем, системы кадрового документооборота, управление вознаграждениями, мобильный личный кабинет - все это примеры систем, реализующих обширный цифровой ландшафт, который позволяет девелоперу не только снижать затраты, но и ускорять HR-процессы и повышать их эффективность», — сказал Александр Баталов, коммерческий директор KTS.

Тенденция на оптимизацию расходов ведет к тому, что в 2026 г. наиболее востребованными станут решения с короткими итерациями и замерами эффективности. Внедрение базовых решений за одиг-два месяца позволяет застройщику и УК сделать быстрый, измеримый шаг в цифровизацию практически любого бизнес-процесса без длительной разработки и тяжелых внедрений.