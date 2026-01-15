Axenix локализует MES-систему для производителя кофе Monarch

Консалтинговая технологическая компания Axenix завершила первый этап локализации MES для производителя кофе Monarch. В рамках проекта реализован ключевой функционал на платформе российского вендора «ИндаСофт», включающий работу с производственной нормативно-справочной информацией, управление заказами, маркировку продукции, а также интеграцию с корпоративной ERP-системой и сервером печати маркировки.

Проект локализации MES стартовал после ухода зарубежного вендора с российского рынка, что привело к отсутствию возможности развития и технической поддержки текущей системы. Выбранная стратегия предусматривает поэтапный переход текущей MES-системы на российское программное обеспечение на базе решения «ИндаСофт».

В рамках первого этапа специалисты Axenix при поддержке экспертов со стороны «ИндаСофт» разработали сценарии использования системы, целевую техническую архитектуру и сконфигурировали базовый функционал по работе с заказами и маркировке продукции, который позволит производителю Monarch оперативно переключиться на локализованную платформу при необходимости.

В новой системе реализованы такие функции как сбор и загрузка данных, управление заказами, регистрация материалов BOM, поточная маркировка, создание учетных единиц, печать транспортных этикеток, регистрация потребления материалов. Также решение интегрировано с системой управления маркировочным оборудованием.

«Для нас было принципиально важно обеспечить независимость ИТ-ландшафта и надежность производственных процессов. Завершение первой волны проекта локализации MES обеспечивает компании устойчивость и возможность оперативного реагирования на любые внешние изменения. Мы получили работоспособный функционал, который уже закрывает критические потребности производства, и готовы двигаться дальше по плану внедрения», – отметил бизнес-партнер по ИТ Monarch.

«Совместно с экспертами из компании «ИндаСофт» была выполнена задача по локализации базовых функций MES, включая интеграцию с SAP, управление данными и производственными процессами. Несмотря на то, что впереди еще два этапа внедрения, уже сейчас заказчик имеет возможность продолжить работу без привязки к зарубежным поставщикам. Реализованная архитектура на базе платформы «ИндаСофт» позволяет учитывать специфику дискретного производства и задает основу для дальнейшего масштабирования проекта», – сказал Виктор Трапицын, руководитель направления управления производством компании Axenix.

«Проект с Monarch стал для нас важным подтверждением зрелости платформы «ИндаСофт» для задач локализации MES на крупных производственных площадках. Мы обеспечили необходимую гибкость решения для реализации поэтапного миграционного сценария и интеграции с действующей ИТ-инфраструктурой заказчика. Уверены, что дальнейшее развитие функционала позволит Monarch не только сохранить устойчивость производства, но и заложить основу для последующей цифровой трансформации», – отметил Эрнест Сюч, генеральный директор компании «ИндаСофт».

Вторая волна проекта будет включать внедрение новых функций: работу с рецептурами, интеграцию с технологическим оборудованием и АСУ ТП, расширенный сбор данных и поддержку более сложных производственных сценариев. Ожидается, что уже по итогам второй волны проекта локализации систему можно будет ввести в промышленную эксплуатацию, точечно дорабатывая и расширяя функционал на третьем этапе.