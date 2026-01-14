«Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО

Сегодня перед регионами России стоит важная задача — переход на отечественное программное обеспечение. Задача по импортозамещению ИТ-инфраструктуры инициирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и реализуется в рамках последовательной политики по укреплению цифровой безопасности и технологической независимости региона. Подобная стратегия создает основу для формирования эффективных технологических тандемов. Так, компании «Искра Технологии» и «Ред софт» реализуют проект по переводу «Системы-112» Волгоградской области на российское общесистемное программное обеспечение. Это важный шаг на пути импортозамещения, который позволяет обеспечить цифровую безопасность региона и обеспечить технологический суверенитет. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

«Переход на отечественное ПО становится не просто актуальным, а жизненно необходимым для обеспечения информационной безопасности. Волгоградская область становится одним из лидеров в этом направлении благодаря сотрудничеству наших компаний», — отметил руководитель группы управления проектами «Искра Технологии» Сергей Нескоромный.

В Волгоградской области планируется завершить перевод «Системы-112» на общесистемное программное обеспечение компании «Ред софт» в 2025 г. Ядро платформы региона развернуто на базе основного и резервного центров обработки вызовов, что значительно повышает устойчивость и надежность работы системы в целом. В рамках проекта продолжается развертывание среды виртуализации на основе решения «Ред софт» и внедрение операционных систем «Ред ОС» на серверных группировках каждого из объектов, а также на всех автоматизированных рабочих местах (130 АРМ). Специалисты «Искра Технологии» обеспечивают реализацию этого проекта, сохраняя работоспособность «Системы-112» в период миграции и накопленную базу статистических данных о происшествиях за многолетний период эксплуатации системы.

Также «Ред софт» ведет работу по популяризации российских ИТ-продуктов в регионах. Значительную роль в этом играет создание центров компетенций, в которых пользователи и системные администраторы могут пройти обучающие курсы по работе с продуктами «Ред софт». Ведется работа с учебными заведениями. Школьники и студенты могут изучать и активно использовать российскую операционную систему «Ред ОС» и СУБД «Ред База Данных» с бесплатными лицензиями в образовательном процессе.

«Мы уверены, что наши технологии обеспечат необходимый уровень безопасности, стабильности и эффективности работы «Системы-112». Опыт сотрудничества с «Искра Технологии» подтверждает нашу активную работу по развитию отечественных ИТ-решений», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».