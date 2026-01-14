«Первый Бит» автоматизировал кадры и финансы компании «Серконс»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению решения «1С:Документооборот» в работу группы компаний «Серконс», представителя российского рынка сертификации и промышленной безопасности.

Внедрение осуществляли специалисты офиса NFP, оно охватило 500 рабочих мест и затронуло ключевые процессы коллектива численностью в 4 тыс. человек. Автоматизация ускорила кадровые и финансовые процессы и высвободила время сотрудников для более сложных задач.

Целью проекта стала замена прежней BPM-системы, которая позволяла работать одновременно лишь 150 пользователям, что совершенно не соответствовало реальным потребностям компании. Вдобавок к этому, разрозненность используемых решений «1С:ERP» и «1С:Зарплата и управление персоналом» вызывала несогласованность данных и грозила операционными рисками.

Для решения этих проблем «Серконс» обратился к ИТ-интегратору «Первый Бит», зарекомендовавшему себя как команду профессионалов с богатым опытом консалтинга, автоматизации бизнес-процессов и внедрения систем документооборота для крупных компаний.

Команда офиса NFP не только перенесла в «1С:Документооборот» функции прежней платформы, но и обеспечила его глубокую интеграцию с другими корпоративными решениями. Особое внимание уделено интеграции с «1С:ЗУП»: теперь данные о кадровых перемещениях автоматически передаются из согласованных документов, что исключает ручной ввод и связанные с ним ошибки.

В результате были автоматизированы и унифицированы основные кадровые и финансовые процессы, включая согласование служебных записок на оплату и заработной платы, прием, перевод и увольнение сотрудников, а также работу с вакансиями.

Для финансистов и бюджетных контролеров создан специализированный инструмент с контролем дублирования счетов, расчетом рентабельности и удобными формами отчетности.

«Организациям нашего масштаба критически важна слаженность процессов и скорость принятия решений. Внедренное решение не только решило острую проблему масштабируемости, но и существенно повысило прозрачность и управляемость кадровых и финансовых потоков», — сказал руководитель отдела автоматизации «Серконс» Владислав Тепляков.

Ключевыми результатами проекта стали рост скорости обработки документов, повышение прозрачности учета за счет настроенных прав доступа и контроля исполнения, а также сокращение рутинной нагрузки на персонал.

«Создание новой системы документооборота для такого крупного игрока было бы невозможно без высочайшей экспертизы проектной команды в построении комплексных систем для больших распределенных коллективов. У нас удалось создать связанную цифровую среду, которая централизировала документооборот, снизила операционные затраты и минимизировала риски компании-заказчика», — сказал функциональный архитектор офиса NFP компании «Первый Бит» Станислав Безжанов.