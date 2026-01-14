НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0»

Компания «НТЦ ИТ Роса» объявила о выпуске бета-версии корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0», основанного на новой платформе «Роса 13». Релиз ориентирован на корпоративных заказчиков и продолжает развитие линейки операционных систем «Роса», предлагая актуальную технологическую базу, расширенную аппаратную совместимость и современные сценарии развертывания и обновления.

Выход платформы «Роса 13» стал логичным этапом развития экосистемы «Роса». Современные программные компоненты и пользовательские приложения активно развиваются и для их поддержки требуется обновленная технологическая база. Платформа «Роса 13» является развитием собственной пакетной базы Rosa 2021.1, использовавшейся в «Роса Хром 12». При этом компания отказалась от привязки версии платформы к году выпуска, унифицировав нумерацию платформы и дистрибутивов.

В «Роса Хром 13» обновлены ключевые системные компоненты: стандартная системная библиотека C glibc 2.40, наборы инструментов для разработки графических приложений GTK 4.21 и Qt 6.8, а также слой совместимости Wine 10 для запуска Windows-приложений без установки Windows и виртуальных машин. Обновление этой базы дает возможность сборки современных версий программ в платформе и повышает совместимость со сторонним программным обеспечением.

Поддержка нового оборудования обеспечивается за счет ядра Linux 6.12, отвечающего за работу с оборудованием и драйверами, и графического стека Mesa 25.1, включающего библиотеки и драйверы для 3D-ускорения и современных графических API. Это улучшает работу системы с актуальными видеокартами, графическими ускорителями и периферийными устройствами. Традиционно для дистрибутивов «Роса» система «из коробки» поддерживает широкий перечень Wi-Fi-адаптеров, а также автоматизированную установку драйверов для видеокарт Nvidia, включая последние модели.

Основным графическим окружением корпоративной версии «Роса Хром» остается KDE Plasma — графическая среда рабочего стола. В версии 13 используется KDE Plasma 6, отличающаяся обновленным интерфейсом и улучшенной производительностью. При этом для заказчиков, которым важно сохранить привычный пользовательский опыт, в репозиториях по-прежнему доступна KDE Plasma 5. Это позволяет обновлять существующие установки «Роса Хром 12» до версии 13 как с сохранением текущего графического окружения, так и с переходом на новое.

Компания «Роса» продолжает развивать собственный суверенный репозиторий и уделяет особое внимание качеству пользовательского окружения. «Роса Хром» поставляется не как «ванильный» дистрибутив, а как готовая рабочая станция с продуманным дизайном и настройками, адаптированными для повседневной работы в корпоративной среде.

Для работы с документами в «Роса Хром 13» доступен LibreOffice версии 25.2.3, а также поддерживается установка российских офисных пакетов, включая «МойОфис» и «Р7 Офис». В репозитории «Роса» также активно сопровождаются пользовательские приложения, такие как GIMP 3 и Kdenlive 25.08.3. В отличие от ориентации исключительно на формат Flatpak, компания Роса делает ставку на развитие собственного репозитория, что позволяет централизованно сопровождать пакеты и развивать востребованный функционал, продвигая его в апстрим.

В новой версии дистрибутива доработан графический интерфейс к менеджеру пакетов DNF. Теперь в нем представлен наглядный выбор и установка программ из репозиториев «Роса». Менеджер пакетов помогает ориентироваться в экосистеме приложений за счет визуальных карточек, скриншотов и описаний, а также упрощает установку заинтересовавших программ; аналогичные визуальные элементы доступны и в менеджере пакетов.

Отдельное внимание уделено сценариям развертывания и обновления. В «Роса Хром 13» реализована возможность предустановки системы с регистрацией пользователей при первом запуске, а также обеспечена поддержка обновления с версии «Роса Хром 12», включая доменную инфраструктуру IPA. Репозитории «Роса» также позволяют администраторам создавать кастомные решения на базе минимального образа системы, устанавливая необходимые компоненты с помощью преднастроенных task-пакетов, включая рабочие окружения GNOME и LXQt.

«Роса Хром 13» — это логичное развитие нашей корпоративной платформы. Мы сохранили привычные сценарии работы для заказчиков, одновременно заложив современную технологическую основу для дальнейшего развития и поддержки нового оборудования. Бета-версия уже позволяет начать тестирование и подготовку инфраструктуры к переходу на новую платформу», — отметил руководитель разработки ОС «Роса» Алексей Киселев.