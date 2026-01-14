CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Норбит» перевела «БурСервис» на новую CRM

Компания «Норбит» обеспечила переход «БурСервис», отечественного поставщика нефтесервисных услуг, на обновленную версию CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Миграция на современное решение повысит эффективность ведения продаж, проектов и сделок, а также ускорит адаптацию бизнес-процессов под отраслевые требования и изменение спроса.

Команда «Норбит» развернула программное обеспечение в сжатые сроки, за два месяца. Миграция прошла бесшовно и без потери в эффективности — все исторические данные и функционал полностью перенесены на актуальную версию платформы BPMSoft без каких-либо изменений и с сохранением прежней логики работы. Эксперты интегратора провели комплексное функциональное тестирование, подтвердившее работоспособность системы и готовность к промышленной эксплуатации.

В новой CRM для специалистов «БурСервис» доступна полная информация о текущих проектах и сделках, настроены сквозные процессы, обновляющие весь массив данных в режиме реального времени. Платформа BPMSoft позволяет хранить все сведения о клиентах и контрагентах в едином цифровом окне и отслеживать эффективность процессов с помощью готовых отчетов и аналитических дашбордов.

Александра Полонская, руководитель отдела маркетинга «БурСервис», сказала: «Опираясь на опыт Норбит и технологические возможности новой платформы, мы выстраиваем архитектуру, которая позволит компании активно развиваться и поддержит растущую нагрузку. В дальнейшем можно будет масштабировать систему, настраивая функциональность с учетом специфики продаж, а также автоматизировать любые необходимые операции».

Михаил Бубнов, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Бизнес сейчас нуждается в отечественных продуктах для сквозной автоматизации CRM-функционала, работающих в прочной связке со внутренними и внешними сервисами. Решение, развернутое в «БурСервис», отвечает всем этим требованиям, а также учитывает отраслевую и законодательную специфику. Благодаря low-code- и bpm-подходам платформа позволяет быстро и гибко моделировать бизнес-процессы в зависимости от потребностей, что особенно важно для такой конкурентной отрасли».

