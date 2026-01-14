CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«НЭК.Тех» приобрёл ЦИТМ «Экспонента»

Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») приобрёл программно-аппаратный комплекс полунатурного моделирования и тестирования устройств релейной защиты и автоматики у центра инженерных технологий и моделирования «Экспонента».

Одним из направлений деятельности «НЭК.Тех» является разработка систем релейной защиты и автоматики (РЗА), а также систем противоаварийной автоматики (ПА) для объектов электроэнергетики. Системы РЗА и ПА обеспечивают сохранение устойчивой работы электрической сети, локализуют и предотвращают развитие системных аварий, обеспечивают синхронную работу отдельных частей сети в послеаварийных режимах.

Для «НЭК.Тех» новый испытательный стенд с программно-аппаратным комплексом реального времени «КПМ Ритм» станет основной средой для проектирования и отладки собственной линейки терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА) для напряжений 6-35 кВ и 110-220 кВ.

Испытания терминалов релейной защиты и автоматики (РЗА) для напряжений 6–35 кВ и 110–220 кВ на испытательных стендах необходимы для оценки их соответствия нормативным и функциональным требованиям. В частности, установленный программно-аппаратный комплекс позволяет: выявлять возможные дефекты в работе устройств РЗА; оценить надёжность и устойчивость системы, за счёт применения имитации задержек между подачей сигналов и переключения на резервные каналы связи, а также проверить корректность работы терминалов РЗА.

В рамках пусконаладки специалистами компании ЦИТМ «Экспонента» были выполнены работы по организации стенда на базе «КПМ Ритм» и усилителя Ponovo, а также подключение к стенду и тестирование терминала РЗА, что подтвердило работоспособность всего комплекса в связке с реальным оборудованием «НЭК.Тех».

Дополнительно для инженеров «НЭК.Тех» специалисты ЦИТМ «Экспонента» провели практический семинар по работе с инструментами моделирования, созданию тестовых сценариев и эффективному использованию возможностей комплекса.

