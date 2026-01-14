CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» ускорил «Золотые мозги»

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в одной из знаковых локаций столицы — территории здания Президиума Российской академии наук. Теперь сотрудникам, туристам и жителям соседних домов доступен мобильный интернет на скорости 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Здание Президиума Российской академии наук является одним из архитектурных символов Москвы и важным центром научной жизни страны. Комплекс был построен во второй половине XX века и сегодня объединяет административные и научные подразделения РАН, а также смотровую площадку, откуда открывается панорама города. Здание известно, прежде всего, металлическим декором на кровле, благодаря которому комплекс получил название «Золотые мозги».

Сигнал телеком-оборудования охватывает не только территорию здания Президиума РАН и смотровую площадку, но и соседние жилые дома с дворами, улицу Косыгина и оживлённый Ленинский проспект.

Новая базовая станция построена с использованием широкого спектра диапазонов, что позволяет гибко распределять нагрузку в сложной городской среде. Параллельно технология VoLTE обеспечивает высокое качество звука при совершении звонка и использовании мобильного интернета с того же устройства. При этом поддерживаемая технология MIMO позволяет одновременно передавать данные по нескольким радиоканалам, повышая ёмкость сети и устойчивость работы при высокой нагрузке. Благодаря этому абоненты получают стабильный сигнал внутри зданий, во дворах и на прилегающих улицах.

«С начала года москвичи и гости города уже использовали в этой локации 6 ТБ данных, что вдвое больше, чем в том же периоде прошлого года. Мы продолжаем строить инфраструктуру в ключевых локациях столицы, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от времени года и нагрузки на сеть», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

