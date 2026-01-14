Directum в лидерах российского рынка BPM-систем по версии CNews

Directum традиционно остается на верхних строчках рейтинга крупнейших игроков BPM-рынка. Участники обзора оценивались по финансовым показателям, которые помогают определить масштаб бизнеса ИТ-поставщиков.

Directum показал наибольший рост выручки в пятерке лидеров обзора.

По мнению экспертов CNews, российские компании нацелены на максимальную цифровую трансформацию бизнеса и при выборе ИТ-решений мыслят стратегически. В результате растет спрос на комплексные решения, которые могут объединить все бизнес-процессы в одной системе.

Такую трансформацию способна обеспечить экосистема цифровых решений Directum. Она охватывает управление компанией на всех уровнях: от стратегических целей до конкретных задач. Экосистема помогает цифровизировать HR-процессы, документооборот и делопроизводство, проектную деятельность, корпоративные сервисы и услуги. Решения Directum импортонезависимы, соответствуют требованиям российского законодательства и гибко адаптируются под требования компании с помощью no- и low-code.