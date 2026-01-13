CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» завершил трансформацию ИТ-ландшафта системы мониторинга сети

«Ростелеком» завершил программу импортозамещения и обновил ИТ-ландшафт системы мониторинга до целевой архитектуры. Программа стартовала в 2022 г. и включала создание собственных систем для сбора, фильтрации и анализа данных о работе сети. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По итогам внедрения производительность службы мониторинга выросла в 2,9 раза, а время информирования и обработки аварий сократилось в пять раз. Все решения разработаны внутри контура «Ростелекома», что ускорило их внедрение и упростило настройку под нужды компании.

Ключевой принцип подхода — продуктовая модель. Системы адаптируются под изменения процессов и состава оборудования. Для работы с ними не требуются масштабные доработки.

Основу обновленного ландшафта составляют три компонента: система мониторинга «Филин», зонтичная система CEP1 на базе отечественного ПО Sceptor и интеграционная шина OSS (система поддержки операций). Вместе они формируют единый комплекс, который охватывает все домены и уровни сети.

Зонтичная CEP-платформа стала централизованным инструментом для всей сети «Ростелекома». Она объединяет поток аварийных событий со всех доменов, обрабатывая более 7000 событий в минуту, устраняет дубли, автоматически выполняет междоменную корреляцию и поддерживает анализ данных ИИ-агентами.

Система «Филин» обеспечивает контроль состояния транспортной, магистральной и региональной сетей и помогает поддерживать высокую надежность их работы.

Интеграционная шина OSS работает на базе RT.Streaming и обеспечивает передачу и хранение потоков аварий, метрик, инвентарных и других данных между OSS-системами. Шина повышает устойчивость инфраструктуры, масштабируется под рост нагрузки и поддерживает безопасный обмен информацией.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «"Ростелеком" завершил программу импортозамещения и трансформации ИТ-ландшафта мониторинга, приведя его к целевой архитектуре на базе полностью отечественных решений. Российские компоненты охватывают все домены и уровни сети, обеспечивают технологическую независимость, кратный рост производительности службы мониторинга и сокращение времени информирования и обработки инцидентов. Новый ландшафт стал фундаментом для дальнейшей автоматизации, предиктивного управления сетью и развития ИИ-сервисов в экосистеме "Ростелекома"».

