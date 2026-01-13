CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Проверка видов разрешенного использования земельных участков в Подмосковье стала проще

На региональном портале оптимизировали услугу по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков в Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Заявителям стало еще удобнее заполнять электронную форму услуги. В ней расширили функционал сервиса предзаполнения полей. Теперь, помимо автозаполнения основных характеристик земельного участка после ввода кадастрового номера, система автоматически проверит текущий вид разрешенного использования и приведет его в соответствие классификатору. Если характеристики земельного участка отсутствуют, сервис подскажет пользователю дальнейший порядок действий», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» доступна в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Оформление и регистрация». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, у которых есть необходимость совершения действий с земельным участком (например, перераспределение), но его вид разрешенного использования отличается от установленного классификатором.

Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы подать заявление необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

