Разработана отечественная альтернатива иностранным системам мониторинга транспорта

Компания «Автотрекер», участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала программную платформу Wiafleet - отечественное решение для мониторинга и управления транспортом. Платформа создана с целью импортозамещения ушедших с российского рынка зарубежных систем и позволяет контролировать онлайн местоположение транспорта, анализировать маршруты и расход топлива, формировать отчеты. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Разработка компании «Автотрекер» явилась своевременным решением и стратегически важной для отрасли ввиду ухода в конце 2025 г. с рынка зарубежной платформы Wialon, на которой, по оценке, было сосредоточено до 50% объектов мониторинга в стране, включая коммерческие, промышленные и корпоративные.

Большинство имеющихся отечественных решений развивались в условиях ограниченной нагрузки и не были рассчитаны на быстрый рост количества подключенных транспортных средств. В результате компании столкнулись с необходимостью быстрого поиска альтернативы, способной обеспечить стабильную работу, масштабируемость и предсказуемое развитие в долгосрочной перспективе.

«У сколковской компании «Автотрекер» уже есть опыт создания цифровых продуктов для автопарков, она является разработчиком сервиса «Завгар Онлайн», предназначенного для автоматизации управленческих процессов. Новая платформа Wiafleet впервые была представлена осенью прошлого года на выставке Gitex в Дубае. Функционал сервиса не только обладает широким спектром возможностей, но и позволяет вести ретрансляцию данных в другие системы, а также интегрировать их с топливными картами и другими российскими сервисами. Компания включена в реестр отечественного ПО, что позволяет гарантировать контроль и безопасность размещения данных, надежность работы, а также создает долгосрочную технологическую основу для развития и внедрения современных решений в транспортную отрасль», - сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково».

Учитывая масштаб изменений на рынке и сложности, с которыми сталкиваются владельцы автопарков, «Автотрекер» подошла к разработке Wiafleet как к самостоятельной программной платформе, ориентированной на работу в партнерской модели. Такой подход позволяет масштабировать решение по всей стране за счет сети региональных интеграторов, знакомых с особенностями локального рынка и потребностями клиентов.

«Wiafleet изначально проектировался как универсальная технологическая основа, которую партнеры могут адаптировать под собственные задачи и процессы. Платформа поддерживает гибкую настройку и может использоваться как самостоятельное решение в рамках партнерских проектов, включая возможность брендирования и встраивания в существующие продуктовые линейки интеграторов», - сказал Зураб Дагов, руководитель отдела разработки системы мониторинга компании «Автотрекер».

На текущем этапе Wiafleet закрывает базовые задачи мониторинга транспорта: онлайн-отслеживание местоположения, работу с маршрутами и треками, контроль расхода топлива и формирование отчетности. При этом архитектура платформы позволяет постепенно расширять функциональность и адаптировать решение под растущие нагрузки, что особенно важно в условиях массовой миграции объектов с зарубежных систем мониторинга.

В ближайших планах разработчика - повышение производительности и устойчивости платформы при работе с большими объемами данных, что особенно актуально в условиях массового перехода автопарков с зарубежных систем мониторинга. Такой подход позволяет рассматривать Wiafleet как долгосрочное решение, способное эволюционировать вместе с требованиями рынка и поддерживать дальнейшее развитие отрасли мониторинга транспорта в стране.

«Дальнейшее развитие Wiafleet ориентировано на постепенное расширение функциональности и повышение гибкости платформы. В числе приоритетных направлений - развитие аналитических инструментов, углубление работы с данными и расширение возможностей кастомизации под задачи партнеров и крупных заказчиков», - сказал Иван Матвеев, генеральный директор компании «Автотрекер».