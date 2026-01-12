МТС подключила в 2025 г. к домашнему интернету 94 тыс. домохозяйств в Московском регионе

МТС расширила сеть фиксированной связи в 2025 г., подключив к гигабитному интернету около 94 тыс. домохозяйств в Москве и области. Всего благодаря скоростному домашнему интернету от МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе имеют сегодня более 5,3 млн квартир и частных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС провела порядка 312 километров волоконно-оптических линий связи для подключения домохозяйств к интернету по технологии GPON. Всего за год доступ к гигабитному фиксированному интернету предоставлен 94 тыс. домохозяйств в 500 многоквартирных домах в новых и уже обжитых жилых комплексах Москвы и Московской области.

Доля многоквартирных домов, подключенных к сети GPON в 2025 г. в Москве, составила 80%. На Новую Москву и Подмосковье пришлось по 10%.

Около 40% подключенных к гигабитному интернету домов – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных жилых комплексах как «Остров», «Символ», «Зиларт», «Союз» и др., а также в домах по программе реновации. В области работы по подключению проводились в городских округах Красногорск, Домодедово, Видное, Мытищи и др.

«Сегодня домашний интернет входит в минимально необходимый набор повседневных услуг, став обязательной инфраструктурной основой жизнеобеспечения наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением, — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков. ꟷ МТС продолжит развитие оптоволоконной сети GPON, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, чтобы жители региона могли с комфортом организовывать свою работу, учебу, досуг и быт».

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе составила около 50 тыс. километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.