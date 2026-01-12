CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

LDM и «Маяк ИТ» объединяют экспертизу в сфере цифровой трансформации бизнеса

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и компания «Маяк ИТ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого интегратор получил статус официального партнера и будет заниматься продвижением и внедрением платформы LDM и прикладных решений на ее основе в инфраструктуру российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Специалисты «Маяк ИТ» прошли обучение и готовы помогать заказчикам переходить на LDM.CSP, дорабатывать ее под специфические задачи, а также создавать системы для конкретных бизнес-потребностей. Встроенный набор микросервисов поможет организациям автоматизировать работу с документами, упростить управление корпоративным контентом, а также обеспечить надежное и безопасное хранение в соответствии с законодательством.

LDM – многопрофильная платформа, которая комплексно закрывает задачи современного бизнеса. Благодаря базовым и вспомогательным функциям она поддерживает работоспособность и высокую производительность инфраструктурных и прикладных решений, а также позволяет разрабатывать и создавать новые модули в виде отдельных продуктов без привлечения специалистов на аутсорсе.

Сергей Сухинин, директор по развитию партнерской сети LDM: «Для нас партнерство с «Маяк ИТ» – важный стратегический шаг в развитии цифровых продуктов компании. Сотрудничество с интегратором, у которого богатый опыт автоматизации бизнес-процессов и сильная команда, является значимым конкурентным преимуществом на рынке. Мы уверены, что совместная работа с грамотными экспертами при внедрении высокотехнологичных решений LDM поможет заказчикам закрыть все актуальные задачи, грамотно распределить ресурсы и оптимизировать бизнес-процессы».

Антон Ляшедько, генеральный директор «Маяк ИТ»: «Мы как консультанты регулярно сталкиваемся с потребностью заказчиков в надежных отечественных ИТ-системах для решения сложных задач. При этом важна не только сама технология, но и зрелость вендора-провайдера. В случае с LDM мы заключили соглашение с разработчиком, который отвечает обоим условиям: зрелость технологического стека дополняется надежностью и обширным опытом вендора. Поэтому мы видим большой потенциал в продуктах LDM и отличные перспективы для увеличения доли рынка».

