ГК «Медиа-тел» внедрила SimpleOne B2B CRM для автоматизации процессов корпоративных продаж

Российский системный интегратор ГК «Медиа-тел» внедрил B2B CRM-систему SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) для управления сложными корпоративными продажами. Решение помогло компании повысить эффективность продаж, объединить инструменты всех бизнес-подразделений в единой системе и обеспечить рост без расширения штата. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

До внедрения единой CRM-системы каждое бизнес-подразделение ГК «Медиа-тел» использовало собственные инструменты управления продажами. Это затрудняло координацию между отделами и снижало эффективность кросс-продаж. Для руководителей жизненный цикл сделок оставался непрозрачным, а масштабирование продаж требовало пропорционального увеличения штата сотрудников.

Чтобы решить эти задачи, ГК «Медиа-тел» внедрила SimpleOne B2B CRM — систему для управления корпоративными продажами и маркетингом сложных продуктов в B2B-сегменте. Решение построено на базе Low-code платформы SimpleOne, что позволяет кастомизировать систему под бизнес-процессы корпоративных продаж в каждой компании. В систему интегрированы готовые лучшие практики для работы со сложными сделками, инструменты для фиксации потребностей и критериев выбора клиента, возможности для автоматизации партнерских и кросс-продаж и гибкую отчетность в режиме реального времени.

«Внедрение SimpleOne B2B CRM стало для нас важным шагом в развитии корпоративных продаж. Система позволила объединить различные инструменты и процессы подразделений в едином цифровом пространстве, повысить прозрачность сделок и управляемость воронки продаж. Теперь мы можем масштабировать бизнес без увеличения издержек и быстрее реагировать на запросы клиентов», — Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ услугами ГК «Медиа-тел».

«Мы считаем, что выбор SimpleOne B2B CRM для внутреннего использования ГК «Медиа-тел» особенно показателен, потому что команда нашего партнера ежедневно работает со сложными B2B-сделками и хорошо понимает, как решения для управления продажами используются в реальном бизнесе. Так опыт компании может стать сильной демонстрацией прикладной ценности продукта для заказчиков», — Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.