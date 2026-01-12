CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Efsol представила единую точку контроля состояния «1С» в Metrika42

Компания Efsol выпустила обновление облачной системы мониторинга «1С:Предприятие» — Metrika42. В новой версии реализован обзорный дашборд, который служит единой точкой приземления для специалистов, отвечающих за мониторинг и работоспособность системы «» и инфраструктуры.

Обновление направлено на упрощение ежедневного контроля: вместо переключения между множеством экранов и графиков специалист получает сводную картину на одном экране и может за несколько секунд оценить текущее состояние системы. Обзорный дашборд агрегирует ключевые показатели и визуально показывает статус работы сервера «1С» и связанных компонентов.

На дашборде представлены основные инфраструктурные и прикладные индикаторы, включая состояние сервера «1С», загрузку CPU и памяти, параметры дисковой подсистемы, использование пользовательских лицензий и активность по информационным базам. Такой формат позволяет быстро понять, все ли показатели находятся в норме, и требуется ли дополнительное расследование.

Обзорный дашборд используется как операционный центр мониторинга: он снижает порог входа в контроль, уменьшает время на первичную диагностику и помогает быстрее принимать решение о переходе к детальным дашбордам и логам.

В сочетании с уведомлениями Metrika42 это дает возможность контролировать состояние «1С» без постоянного ручного погружения в детали, фокусируясь только на отклонениях. Таким образом, сделан новый шаг к более управляемой эксплуатации мониторинга Metrika42 в средах, где «1С» является критически важной системой, а скорость реакции на деградации и прозрачность текущего состояния имеют решающее значение.

