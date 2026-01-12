Дешево и безопасно: ученые МФТИ научили роботов ориентироваться по потолку

Система навигации «Беспилотный погрузчик» в разы дешевле мировых аналогов и позволяет роботам-погрузчикам автономно и безопасно работать в общем пространстве с людьми. Пилотные проекты уже подтвердили эффективность в логистических центрах «ВкусВилл», X5 Group и «СберЛогистика», а первый коммерческий контракт выполняется для компании «НижБел». Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Современные склады – лабиринты стеллажей, где цена ошибки или простоя исчисляется десятками тысяч рублей. Беспилотные погрузчики стали спасением, но их высокая стоимость стала барьером для среднего бизнеса.

Программно-аппаратный комплекс «Беспилотный погрузчик», созданный в МФТИ, снижает их цену. Его «зрительная кора» — навигационная камера, которая считывает круглые оптические метки на потолке, закодированные по коду Хэмминга. Для точного определения своего местоположения роботу достаточно видеть всего две такие метки.

«Это просто и удобно. Потолочные метки не стираются, не пачкаются, долговечны и не вызывают сложностей при установке. Для навигации нужна всего одна камера, что сразу отсекает целый пласт дорогостоящего оборудования и сложных алгоритмов. Благодаря такой системе навигации робот непрерывно и однозначно знает, где он находится, и способен точно и безошибочно передвигаться по складу», — сказала Анна Гераськина, основатель проекта, инженер Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий МФТИ.

Надежность операций обеспечивают три дополнительные камеры: курсовая контролирует пространство впереди, а две боковые помогают точно позиционироваться при взятии паллеты. Безопасность для людей поддерживает трехуровневая система безопасности: механический бампер-«пояс», два малогабаритных лидара и алгоритмы компьютерного зрения курсовой камеры.

«Если вы встанете у робота на пути, сначала он вежливо попросит освободить место с помощью голосового ассистента, а затем плавно остановится. Все задания он получает из системы управления складом через собственную систему управления роботами и автономно перемещает грузы весом до двух тонн между зонами приемки, хранения и отгрузки. А в нештатной ситуации его всегда можно перевести в ручной режим и взять управление на себя», — сказала Анна Гераськина.

Стоимость решения — одно из ключевых преимуществ. Подход с оптической навигацией позволил в разы снизить стоимость беспилотных погрузчиков, не потеряв в надежности.

Сейчас команда стартапа открыта для новых заказчиков и партнеров, готовых повысить эффективность своих складских операций без многомиллионных инвестиций. Первые пилотные проекты проводились на складах компаний «ВкусВилл», Х5 Group и «СберЛогистика», а в данный момент систему интегрируют в склад первого заказчика — компании «НижБел».