Создано приложение для моделирования технологических схем на платформе nanoCAD

С помощью компонента СПДС платформы nanoCAD и среды API MultiCAD его команда разработала собственный продукт «Промпроектор», предназначенный для создания технологических схем по принципу BIM. Первым пользователем приложения стала компания «РИОС-Инжиниринг», которая уже опробовала новое решение при моделировании технологической схемы для установки реформинга бензина.

На данный момент продукт получил две итерации. Первая, выпущенная в начале 2025 г., позволяла выполнять несложные задачи технологического проектирования и предоставляла инструментарий для работы с инженерными данными. Одним из пилотных проектов для первой версии «Промпроектора» стало создание схемы замены нескольких насосов. На этом этапе в приложении была реализована следующая функциональность: создание контура противоаварийной защиты (ПАЗ); автоматическая актуализация изменений; централизованная обработка инженерных данных; автоподбор класса водопровода.

Полный набор инструментария для выпуска первой версии продукта разработчики нашли в компоненте СПДС для платформы nanoCAD.

Следующим этапом эволюции «Промпроектора» стало расширение его возможностей с помощью API MultiCAD.

«Вокруг программных продуктов "Нанософт” создан API, который позволяет обращаться к нашим объектам, работать с ними, программным способом управлять данными внутри платформы и отдельных вертикальных решений, — сказал Денис Ожигин, технический директор «Нанософт». — В целом SDK построен на современном технологическом стеке, основанном на C++, C# и ActiveX (COM), а также поддержке различных скриптовых языков LISP, VB.NET, Ruby, JavaScript, Python, TypeScript и т.д. Специализированный же API MultiCAD предназначен для создание пользовательских объектов и расширенных инструментов оформления (размеров, таблиц, выносок и т.п.)».

Во второй итерации «Промпроектора» была реализована следующая функциональность:

«Умная технологическая схема». Программа распознает участки схемы, незаполненные исполнителем, и «подсвечивает» их на чертеже. По словам разработчика, данный функционал в том числе помогает в коммуникации с заказчиком в части сбора исходных данных.

Менеджер блокировок. Решение в автоматическом режиме создает контуры блокировок, обеспечивает быструю навигацию с удобными «прыжками» к конкретным элементам контура, проверяет их корректность.

Связь объекта технологической схемы с документацией. При разработке технологической части проекта обрабатывается огромное количество данных. Часто проектировщики забывают, по какой причине для детали или узла был выбран тот или иной параметр, например, задано определенное давление. Данная функция позволяет сформировать весь перечень обоснований в момент создания проекта и вернуться к ним в нужный момент: открыли dwg, нажали на объект, узнали всю связанную с ним информацию.

Доработанный базовый функционал компонента «СПДС» Платформы nanoCAD по использованию типовых преднастроенных технологических схем. Он позволяет использовать преднастроенные схемы, создавать свои и делиться библиотеками в виде хml-файлов.

Экспорт инженерных данных в форматы pdf, word и excel. Функция позволяет проводить быструю пакетную печать чертежей, трансформировать табличные данные в программы офисного пакета.

Экспорт инженерных данных из технологической модели в любые документы. Функция широкого применения, которая, в частности, позволяет в автоматическом режиме переносить данные из модели в опросный лист заказчика.

Интерактивные pdf-модели, содержащие всю совокупность инженерных данных, которые заложил проектировщик на этапе проектирования. Каждый объект имеет примечания, к которым можно обратиться, чтобы узнать, что, к примеру, находится под клапаном.

Ключевой метрикой при оценке эффективности нового программного обеспечения стала скорость работы над технологической схемой установки реформинга бензина. В целом при помощи нового ПО технологическая часть была сделана за три месяца силами шести проектировщиков.

Кроме того, с помощью нового ПО автоматизируются такие сложные задачи, как сквозная нумерация приборов КИП по заданным правилам и автоматизация подбора класса трубопровода по параметрам среды.