Technored и «Группа Астра» представили прототип системы управления роботами на Astra Linux

Российский разработчик и производитель промышленных роботов и роботизированных систем Technored, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», совместно с «Группой Астра» объявляет о завершении этапа переноса программного обеспечения для промышленных роботов на операционную систему Astra Linux. Это практический результат стратегического партнерства компаний, направленного на создание линейки полностью отечественных промышленных роботов, оснащенных кибербезопасным ПО. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе реализации проекта успешно протестирован прототип системы визуального программирования роботов REDS Technored, функционирующей на Astra Linux Desktop. Решение предназначено для задач автоматизированного перемещения объектов и уже показало работоспособность в базовых сценариях, включая отправку команд и обмен данными с промышленным манипулятором в реальном времени.

На текущем этапе осуществлена адаптация прикладного программного обеспечения — системы визуального программирования, совместимой со всей линейкой коллаборативных роботов REDS — для работы на Astra Linux. Следующим шагом станет адаптация низкоуровневых систем управления и компонентов реального времени.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Technored и «Группой Астра» было подписано в мае 2025 г. на открытии первого российского робоцентра и завода Technored в «Технополисе Москва». Менее чем за год компании продемонстрировали осязаемый результат совместной работы, подтвердив техническую состоятельность партнерства.

«Это лишь первый, но очень важный шаг на пути к развитию отечественной робототехники в области программного обеспечения, позволяющего манипуляторам выполнять различные задачи у конечного заказчика, который, помимо всего прочего, дает возможность расширить сферу применения наших роботов на новые рынки и множество потенциальных заказчиков, которые ранее не могли использовать продукты компании Technored ввиду высоких требований информационной безопасности», — отметил Артур Харьков, руководитель отдела исследований и разработок компании Technored.

«В ходе первого этапа объединенная команда инженеров наших компаний адаптировала систему визуального программирования REDS Technored для работы с ОС Astra Linux. Далее нас ждет постепенный перевод всей цифровой инфраструктуры Technored на технологический стек «Группы Астра»: от внедрения Astra Linux Embedded непосредственно в робототехнические системы, до интеграции с СУБД и технологиями ИИ, а также совместной с нашими партнерами разработки аппаратных решений на основе отечественных микроэлектронных компонент. Все это позволит обеспечить не только высокий уровень информационной безопасности, надежности и производительности, но и создать полностью суверенную экосистему промышленной робототехники», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Реализация совместных планов поддерживает национальный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», цель которого — кратно увеличить отечественный рынок роботизации к 2030 г.