Hybrid Metaverse назвал тренды российского рынка метавселенных на 2026 год

Компания Hybrid Metaverse, входящая в состав AdTech-экосистемы Hybrid, подвела итоги развития российского рынка метавселенных в 2025 г. и определила ключевые тренды, которые будут формировать его в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Основным контекстом станет жизнь в пост-Roblox реальности, что заставит бренды перераспределять бюджеты с концентрации на одной платформе на тестовый портфель в таких средах, как Fortnite, Minecraft, Telegram Mini Apps, «Яндекс Игры», VK Play и web-решения. Риск повторной блокировки даже в случае потенциального возвращения Roblox делает стратегию диверсификации по нескольким платформам новой нормой для крупных бюджетов.

Дефицит трафика от молодежи в возрасте до 18 лет превратит гейминг в премиальный инвентарь, где ценность сместится с показов на время контакта и удержание пользователя, а платформы с возможностью клика вне игры станут золотым стандартом для медиапланирования. Одновременно Telegram укрепит позиции супер-экосистемы для этой аудитории, объединяя в одном пространстве контент, общение и гейминг через Mini Apps, чему способствует миграция пользователей после ограничений других платформ. Параллельно ожидается рост programmatic-закупок неигрового трафика внутри виртуальных миров, таких как баннеры и видео, с идентификацией через Stable ID для атрибуции переходов пользователей между разными цифровыми средами, что может привести к появлению специализированных SSP.

Важным направлением станет стандартизация измерений: после введения в 2025 г. стандарта видимого показа в виртуальных мирах, в 2026 г. продолжится формализация метрик для рекламы в российском гейминге. Бренды перейдут от разрозненных активностей к построению системных экосистем, связывая игры, виртуальные миры, Telegram-активации, офлайн и retail media в единую архитектуру со сквозными сценариями. Стык онлайн- и офлайн-опыта станет стандартом, превращая фиджитал-механики, такие как QR-коды, мерч и промокоды, в измеримые медианосители.

Адаптируясь к ограничению маркетинговых бюджетов, компании сегмента малого и среднего бизнеса (SMB) будут активнее формировать партнерские коллаборации. Объединение ресурсов и аудиторий через кросс-офферы, совместные призовые фонды и партнерские игровые мероприятия позволит им не только оптимизировать расходы, но и эффективно увеличивать охват, используя синергию сообществ. Данная модель станет практической антикризисной стратегией, направленной на достижение большего результата при сокращении индивидуальных затрат.

Ключевым конкурентным преимуществом в 2026 г. станет легальность и работа с регуляторами: вопросы маркировки, возрастных ограничений, модерации и прозрачной экономики будут напрямую влиять на распределение бюджетов в условиях усиления глобального тренда на compliance и brand safety.

Таким образом, российский рынок метавселенных в 2026 г. ожидает фаза зрелости и перераспределения сил. Компаниям необходимо адаптироваться к новой реальности, где отсутствует доминирующая платформа, а ценность смещается в сторону измеримых метрик внимания, глубокой интеграции онлайн- и офлайн-каналов, а также построения долгосрочных и легальных экосистем. Стратегическими шагами станут диверсификация платформенных инвестиций, фокус на качественные метрики вовлеченности, а также приоритет решений, обеспечивающих безопасность бренда и соответствие регуляторным требованиям.

«Несмотря на блокировку Roblox, рынок метавселенных в России продолжит развиваться по новому пути — пути диверсификации, зрелости и интеграции. Это путь от зависимости от одной платформы к портфельному подходу, от точечных кампаний к построению целостных brand-экосистем и от вала показов к измеримому вниманию и реальному бизнес-эффекту в гибридной цифрово-физической среде», — сказал операционный директор Hybrid Metaverse Владимир Ланцов.