Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске

Компания «Ситиэйр», разработчик оборудования и программного обеспечения для мониторинга окружающей среды из новосибирского Академгородка, развернула сеть контроля и прогнозирования качества воздуха в Усть-Каменогорске — крупнейшем городе Восточно-Казахстанской области. Об этом CNews сообщили представители «Ситиэйр».

Сеть состоит из 25 портативных станций мониторинга, внутри которых размещены датчики детекции таких веществ как оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород и диоксид серы. Информация с датчиков в реальном времени поступает в программное обеспечение, которое визуализирует результаты измерений в простом, понятном интерфейсе.

В основе решения лежит «цифровой двойник» — компьютерная модель, которая прогнозирует качество воздуха на территория покрытия сети мониторинга. Модель помогает управленцам отслеживать изменения экологической обстановки и принимать решения, к примеру, частично ограничивать работу промышленных предприятий для снижения негативного воздействия загрязнений на здоровье жителей Усть-Каменогорска.

Проект реализуется в партнерстве с казахстанским дистрибьютором систем очистки воздуха AUA Tech. Сеть мониторинга создана в рамках национального экологического проекта «Зеленый Казахстан».

Павел Глотов, генеральный директор «Ситиэйр»: «Власти Казахстана уверены: устойчивое развитие страны требует формирования новой экологической культуры. В частности, президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единый стандарт экологического просвещения в школах и вузах страны. По программе «Таза Қазақстан» (Чистый Казахстан) в этом году в Казахстане прошло 15 тысяч экологических мероприятий».

Цифры и факты

Заказчик — «Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области».

По плану сеть состоит из 25 новых постов мониторинга «Ситиэйр», со временем в платформу интегрируют датчики промышленных предприятий.

«Цифровой двойник» «Ситиэйр» прогнозирует качество воздуха на 72 часа вперед, что упростит властям принятие управленческих решений для снижения воздействия загрязнений на здоровье населения.

Стоимость проекта — 498,5 млн тенге (около 76 млн руб.).

О системах «Ситиэйр»

Приборы и ПО «Ситиэйр» — собственная разработка компании. Весь цикл производства и испытаний проходит в новосибирском Академгородке, силами местных инженеров и программистов.

Станции обеспечивают высокое качество измерений при температуре от -40°С до +50°С и в любых метеоусловиях: во время осадков, тумана, сильного ветра.

В России системы «Ситиэйр» действуют в Сахалинской, Челябинской, Ленинградской, Тульской областях, Удмуртской республике, на заводах «Норильского Никеля», а также в промзонах НЛМК и «Лукойл».

