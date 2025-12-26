CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

SimpleOne выпустила новую версию ITSM с матрицей бизнес-влияния для объективной приоритизации инцидентов

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила обновленную версию 1.19.0 бизнес-приложения ITSM. Главным нововведением стала матрица расчета влияния инцидентов, которая помогает службам поддержки фокусировать внимание на наиболее критичных проблемах для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Обновленная система помогает специалисту поддержки более точно определить бизнес-влияние инцидента на основе заданных вопросов, например, о степени недоступности услуги, охвате события, критичности услуги для бизнеса или VIP-статуса заявителя (критерии можно настроить под специфику компании). Такой подход исключает субъективную оценку специалистов и обеспечивает приоритизацию обращений согласно заданным в организации критериям, а не по относительным значениям.

«Проблема большинства ITSM-систем состоит в том, что приоритизация инцидентов базируется на субъективных оценках специалистов службы поддержки. Матрица влияния это меняет, теперь можно оперировать действительно объективными критериями бизнес-воздействия, что критически важно для обеспечения эффективного оказания ИТ-услуг», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne.

В версии ITSM 1.19.0 пользователи сервисного портала получили возможность самостоятельно отменять и возобновлять свои обращения. Заявители могут завершить запрос, который потерял актуальность, и при необходимости вернуть его в работу без участия службы поддержки. Это снижает нагрузку на ИТ-службу и уменьшает количество ненужных обращений.

Среди других улучшений появилось массовое комментирование однотипных запросов на обслуживание и инцидентов, а также массовая обработка задач обращений (назначение, завершение, комментирование), что призвано существенно облегчить работу агентов с большим количеством комплексных запросов на обслуживание и инцидентов, имеющих подзадачи. Также, теперь система позволяет создавать объявления на основе пользовательских вопросов для оперативного информирования потребителей услуг, а в формах обращений теперь отображена расширенная информация о потребителях услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще