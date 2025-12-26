«Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса

ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот».

Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет автоматизировать работу с электронными документами и сложные бизнес-процессы в строительных компаниях.

«Многие строительные компании сталкиваются с затянутыми процессами согласования договоров, сложностями обработки документов и отсутствием единой системы для работы с задачами. Чтобы избавить клиентов от этих проблем, мы тщательно адаптировали базовые принципы систем документооборота под специфику строительного бизнеса: от упрощения процесса электронного подписания до учета финансовой структуры документа», – отметил Игорь Кочанов, руководитель проектов компании «Первый Бит».

Решение отличает глубокая отраслевая кастомизация. Например, в карточки документов встроены особые строительные атрибуты: сроки выполнения работ, гарантийные удержания, учет генподрядных услуг и особенности учетной политики по договорам строительного подряда.

Система обеспечивает детализацию стоимости в каждом документе по центрам финансовой ответственности (ЦФО), проектам и статьям оборотов. Механизм автоматической передачи данных в учетную систему «БИТ.Строительство» гарантирует бесшовную интеграцию и синхронизацию данных.

Набор дополнительных инструментов электронного документооборота (ЭДО) позволяет организовать совместную работу разных компаний, сотрудничающих при работе над строительными проектами.

Гибкие пользовательские настройки позволяют задать обязательность заполнения любых реквизитов. Система поддерживает единые статусы документов для сквозной аналитики и позволяет контролировать редактирование полей в зависимости от этапа обработки. Для удобства, сами этапы обработки всегда отображаются в списке документов.

Компания «Первый Бит» является одним из поставщиков отраслевых ИТ-решений для строительного бизнеса, чьим продуктам доверяет более 6 тыс. российских компаний.