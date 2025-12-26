CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Первый Бит» представила специализированную ECM-систему для строительного бизнеса

ИТ-компания «Первый Бит» в конце декабря 2025 г. выпустила на рынок новое отраслевое решение «БИТ.Строительство/Документооборот».

Специализированная ECM-система (Enterprise Content Managmement) позволяет автоматизировать работу с электронными документами и сложные бизнес-процессы в строительных компаниях.

«Многие строительные компании сталкиваются с затянутыми процессами согласования договоров, сложностями обработки документов и отсутствием единой системы для работы с задачами. Чтобы избавить клиентов от этих проблем, мы тщательно адаптировали базовые принципы систем документооборота под специфику строительного бизнеса: от упрощения процесса электронного подписания до учета финансовой структуры документа», – отметил Игорь Кочанов, руководитель проектов компании «Первый Бит».

Решение отличает глубокая отраслевая кастомизация. Например, в карточки документов встроены особые строительные атрибуты: сроки выполнения работ, гарантийные удержания, учет генподрядных услуг и особенности учетной политики по договорам строительного подряда.

Система обеспечивает детализацию стоимости в каждом документе по центрам финансовой ответственности (ЦФО), проектам и статьям оборотов. Механизм автоматической передачи данных в учетную систему «БИТ.Строительство» гарантирует бесшовную интеграцию и синхронизацию данных.

Набор дополнительных инструментов электронного документооборота (ЭДО) позволяет организовать совместную работу разных компаний, сотрудничающих при работе над строительными проектами.

Гибкие пользовательские настройки позволяют задать обязательность заполнения любых реквизитов. Система поддерживает единые статусы документов для сквозной аналитики и позволяет контролировать редактирование полей в зависимости от этапа обработки. Для удобства, сами этапы обработки всегда отображаются в списке документов.

Компания «Первый Бит» является одним из поставщиков отраслевых ИТ-решений для строительного бизнеса, чьим продуктам доверяет более 6 тыс. российских компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще