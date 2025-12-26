МЦД представила новую версию ServiceVizor

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД) представила новую версию ServiceVizor – интеллектуального помощника производственных операций. Новая версия ориентирована на повышение управляемости операций, снижение рисков и стандартизацию выполнения работ за счет интерактивных инструкций и сквозного контроля процессов.

Многие промышленные предприятия сталкиваются с типовой проблемой: критически важные операции выполняются по-разному, в зависимости от опыта конкретного исполнителя. Это усложняет контроль качества, повышает риски и затрудняет передачу производственных знаний. ServiceVizor решает эту задачу через единый цифровой контур: интерактивные инструкции, выполнение, контроль и аналитика связаны в одном процессе.

Существующие системы диспетчеризации позволяют планировать материально-технические и человеческие ресурсы с нужной квалификацией, а также фиксируют время, затраченное на выполнение работ, и базовые контрольные параметры. ServiceVizor 3.0 представляет собой следующий этап развития этих систем, обеспечивая не только возможность учета, но и эффективного обучения и повышения квалификации за счет детальных интерактивных инструкций по всем необходимым ремонтным работам. Платформа также предоставляет возможность сопровождения непосредственно в процессе работы вне зависимости от опыта рабочего, тем самым сокращая влияние человеческого фактора. В новую версию входят специальный модуль для планирования и назначения различного вида рабочих заданий, возможность фиксации различных замечаний и предложений для непрерывного усовершенствования производственных процессов и формирования отчетов, которые можно сохранять, анализировать и использовать в дальнейшем, и многое другое.

В отличие от классических систем диспетчеризации, которые фиксируют план и факт, ServiceVizor 3.0 обеспечивает прослеживаемость самого процесса выполнения работ. Платформа позволяет: назначать и контролировать рабочие задания в цеху; собирать производственные данные в режиме реального времени; анализировать узкие места и причины отклонений по фактическому ходу работ; фиксировать замечания, отклонения и предложения по улучшению.

Это дает руководству не просто отчетность, а основу для анализа производственных потерь и непрерывного улучшения процессов.

ServiceVizor 3.0 позволяет быстро создавать интерактивные пошаговые инструкции для технического обслуживания и ремонта оборудования. Такие инструкции одновременно выполняют роль: рабочего инструмента для исполнителя; механизма контроля корректности выполнения операций; средства обучения и повышения квалификации.

ServiceVizor позволяет оцифровать деятельность предприятия и предоставлять сотрудникам доступ к необходимым документам на месте работ в режиме реального времени. Платформа также дает возможность сформировать базу знаний предприятия, обеспечивая сбор и централизацию опыта экспертов, упрощая передачу производственных знаний от наиболее опытных сотрудников другим рабочим.

«ServiceVizor 3.0 — это ключевой инструмент для управляемого производства. Он связывает инструкции, выполнение работ и аналитику в единую систему и позволяет не просто планировать и учитывать рабочие операции, а реально контролировать и улучшать процессы», — сказал Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий МЦД.