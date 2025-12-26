CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Искусственный интеллект помог жителям Подмосковья получить более 1,3 млн онлайн-услуг

В 315 госуслугах на региональном портале внедрен искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале жителям и бизнесу Подмосковья доступно 434 услуги. Более 70 % из них уже оснащены ИИ‑помощником, который умеет распознавать свыше 740 типов документов. В их числе – справка о рождении, счет‑фактура, паспорт транспортного средства и решение суда», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект внедрен в электронные услуги 22 региональных министерств. Среди них 73 соцуслуги, 37 услуг в сфере имущественных отношений, 25 – по вопросам экологии и природопользования, а также услуги в сфере транспорта, архитектуры, энергетики, образования, спорта, инвестиций и др.

«Нейросеть способна одновременно обрабатывать десятки и сотни заявок параллельно, что физически невозможно для человека. Именно поэтому благодаря ИИ время на регистрацию заявления сократилось с 5 до 3 дней, а на вынесение решения по заявлению – с 7 до 5 дней. Всего с 1 июня 2025 г. ИИ проверил более 3,8 млн документов в 1,3 млн заявлениях», – сказала Надежда Куртяник.

Во время заполнения онлайн-формы искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-то документы не проходят проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их заменить. Ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство.

