CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Внедрения
|

«ICL Инженерный центр» и «Интертех» стали партнерами для внедрения системы мониторинга SmartDCIM в дата-центрах ICL DataCube

Компания «ICL Инженерный центр» стала партнером компании «Интертех» — представителя российского рынка систем DCIM. Это сотрудничество позволит значительно повысить эффективность мониторинга и обеспечит надежный контроль за состоянием инженерной инфраструктуры ЦОД.

Статус официального партнера «Интертеха» предоставляется компаниям, которые демонстрируют высокие стандарты качества и профессионализма в создании дата-центров и обслуживании клиентов. Получив этот статус, «ICL Инженерный центр» подтверждает свою приверженность к инновациям и высоким результатам, что является важным шагом в развитии стратегического партнерства.

«ICL Инженерный центр» демонстрирует высокий уровень зрелости в подходах к построению и сопровождению ЦОД. Именно такие партнеры позволяют раскрывать потенциал SmartDCIM на практике, от базового мониторинга до комплексного управления инженерными процессами. Мы рассчитываем на масштабирование решений в инфраструктуре ICL DataCube и развитие долгосрочных совместных инициатив», — сказал Кирилл Белугин, генеральный директор «Интертех».

«Благодарим команду «Интертеха» за высокую оценку нашей экспертизы и присвоение партнерского статуса. Партнерство с ними позволит нам предлагать нашим заказчикам лучшие решения на рынке», — отметил Дмитрий Маруллин, руководитель направления МЦОД.

Руслан Нурисламов, системный архитектор «ICL Инженерного центра», выделяет несколько ключевых преимуществ системы мониторинга от «Интертеха»: современная система DCIM (Data Center Infrastructure Management) обеспечивает высокую интеграцию и функциональность, включая полный набор инструментов для мониторинга и управления (протоколирование и квитирование событий, настройка аварийных порогов) процессами обслуживания ЦОД; гибкость настройки позволяет адаптировать систему под практически любые потребности заказчика; удобный веб-интерфейс для оператора делает систему доступной и простой в использовании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще