ЕВРАЗ ЗСМК внедрил интегрированное планирование продаж и производства

На ЕВРАЗ ЗСМК создали единый ландшафт данных для среднесрочного планирования производства и продаж. ИТ-система помогает сотрудникам из разных подразделений оперативно получать актуальную информацию и выстраивать работу по всей цепочке. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Комплексный проект реализован в несколько этапов ИТ-специалистами ЕВРАЗа и магнитогорского Исследовательско-технологического центра «Аусферр». На Западно-Сибирском меткомбинате с 2020 г. уже применялось математическое моделирование всей производственной цепочки. Разработанная ЕВРАЗом модель является одной из самых крупных в России по количеству переменных, параметров и масштабу охвата — от руды до производства металлопроката. В 2024 г. с помощью «Аусферра» комбинат перешел на систему, в которой непрерывно взаимодействуют все уровни планирования — от стратегического объемного и посуточного календарного планов до детальных графиков загрузки каждого агрегата. При этом сложность модели многократно выросла, что потребовало кропотливой настройки самой системы, а также коренной перестройки организационных процессов управления.

Главные эффекты от внедрения проекта: повышение клиентоориентированности и уровня сервиса благодаря возможности предоставлять покупателям точный статус по изготовлению и отгрузке заказа в любое время, решение проблемы затоваривания складов за счет кастомизации и вследствие этого – повышение маржинальности заказов для комбината.

«Это один из лучших примеров взаимодействия между подразделениями ЕВРАЗа в разных городах для достижения общей цели. В реализации проекта участвовали практически все структуры компании: ИТ специалисты, сотрудники ЕВРАЗ Торговой компании, управления по производству комбината, включая работников сталеплавильного и прокатного цехов», — отметил руководитель проекта интегрированного планирования на ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Зобов.

«Для нас было большой честью получить опыт работы со слаженным и профессиональным коллективом ЕВРАЗа. Внедрение системы интегрированного планирования на металлургическом производстве требует от предприятия очень высокого уровня цифровой зрелости. С одной стороны, система должна опираться на детально оцифрованные, уникальные для каждого предприятия технологические правила и данные. С другой — на готовность менеджеров компании к модернизации устоявшихся бизнес-процессов. Успех проекта обеспечен в первую очередь грамотной креативной проектной командой ЕВРАЗа и по-настоящему вовлеченным производственным персоналом комбината — заинтересованным, инициативным и открытым к изменениям», — сказал заместитель генерального директора «Аусферр» Феликс Капцан.

